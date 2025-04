Muerte por agresión en Irun: «Esta zona es conflictiva, siempre pasan cosas»

La noticia de la muerte de un hombre tras una agresión en el centro de Irun ha sorprendido a los vecinos que paseaban a ... primera hora por la zona. La mayoría desconocía lo sucedido, sin embargo «no es la primera vez que ocurre algo así», lamenta un hostelero en los aledaños. «Suele haber bastantes peleas, follones…», en este entorno donde se ubican varios pubs, según recuerdan varios vecinos.

«De la mitad de la calle (Cipriano Larrañaga, paralela al Paseo Colón) hacia abajo es donde ocurren las peleas, la gente bebe más de la cuenta y pasa lo que pasa». Recuerdan que «hace años, en una Nochevieja, hubo un muerto justo en esta zona de bares». El último episodio ha tenido lugar esta misma madrugada, que ha acabado con la trágica muerte de un hombre de 45 años, y que presentaba un traumatismo en la cabeza.

Un trabajador del servicio de limpieza ha explicado a este periódico que «cuando mi compañero se encontraba trabajando tenían la calle acordonada, estaba la Ertzaintza, la forense… No sabía qué pasaba y cuando yo he entrado a trabajar han levantado el cordón policial y he podido acceder para proceder a la limpieza. Había un círculo de sangre en el suelo», dice señalando el lugar.

Comenta que es un sitio que «da miedo ir por la noche. Cuando me toca limpiar por aquí siempre voy con la pala en la mano, por mi seguridad».