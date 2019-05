La Kamerata Oiasso y Julen Zelaia cierran el ciclo de cámara Ricardo Requejo Los componentes de la orquesta de cuerda Kamerata Oiasso cierran la segunda edición del ciclo. Las Cuatro Estaciones de Vivaldi son el plato fuerte del programa del concierto que tendrá lugar mañana en el Centro Cultural Amaia JOANA OCHOTECO IRUN. Sábado, 4 mayo 2019, 00:21

El Ciclo de Música de Cámara Ricardo Requejo finaliza mañana con un concierto a cargo de la Kamerata Oiasso en el que el violinista Julen Zelaia participará como solista. Culmina así la segunda edición de un programa de cinco conciertos que lleva, desde este año, el nombre de su alma máter, Ricardo Requejo.

Antes de su fallecimiento, el pasado noviembre, el prestigioso músico dejó prácticamente organizada esta segunda edición del ciclo de música de cámara: «en septiembre u octubre del año pasado, contactamos con Ricardo Requejo para preparar este concierto... Y no lo va a poder escuchar», contaba Maider Aizpurua, violinista de la agrupación. Los músicos de la Kamerata Oiasso recibieron la noticia de su muerte «como un mazazo». Precisamente, esta orquesta de cuerda fue la protagonista del primer concierto de la primera edición de este ciclo de música de cámara. Ahora, la sensación es agridulce, porque, resume Maider Aizpurua, «es una gozada ofrecer este concierto, pero tenemos la pena de que Ricardo no esté. Era quien ponía más empeño, más ilusión...».

Hora y lugar Tendrá lugar mañana, domingo, a las 19.00 en el Centro Cultural Amaia. Músicos Participan la Kamerata Oiasso y el violinista Julen Zelaia como solista. Entradas. Tienen un precio único de 4,30 euros y están a la venta en los puntos habituales la Oficina de Turismo de Luis Mariano, la web www.irun.org/entradas y, si quedan localidades disponibles, desde media hora antes del inicio del concierto en taquilla.

Todos los músicos que han participado en este ciclo coinciden en señalar ese ímpetu de Ricardo Requejo por ofrecer a Irun la oportunidad de escuchar conciertos de calidad como los que componen este programa, y a los jóvenes músicos de tocar en su ciudad. Ese es el espíritu con el que nacieron estos 'Domingos de Cámara', y que se mantiene.

Dedicado a Ricardo

Maider Aizpurua concreta que el «plato fuerte» del programa previsto para mañana «son 'Las Cuatro Estaciones' de Vivaldi. Fue precisamente Ricardo quien nos propuso interpretar esta obra. Es una música amena de la que el público disfrutará», aseguraba.

Para la Kamerata Oiasso contar con el violinista Julen Zelaia como solista «es un lujo». El joven, que comenzó sus estudios musicales con seis años en el Conservatorio de Irun con la profesora Raffaela Acella, ganó con 14 años el primer premio en la categoría de grado profesional, y el reconocimiento al mejor intérprete de cuerda en el Concurso de Interpretación Intercentros Melómanos. Julen Zelaia explica que «esta ocasión de tocar con la Kamerata Oiasso surgió gracias a Ricardo Requejo. A través de Raffaela Acella, contactaron conmigo para poder juntarnos y ofrecer un concierto. A Ricardo le hacía ilusión que tocáramos 'Las Cuatro Estaciones' de Vivaldi, una obra muy atractiva». Él también coincide en que el de mañana será un concierto emotivo: «yo no pude casi conocer a Ricardo, y me da muchísima pena que él no vaya a poder disfrutar de este concierto». Pero, precisamente por eso, los músicos que subirán mañana al escenario del Amaia quieren que sea «un concierto para él, dedicado a él y pensando en él».

Julen Zelaia animó a los irundarras a disfrutar del repertorio musical que, además de la obra de Vivaldi, incluirá la 'Fuga en Do Menor para dos pianos K 426' de Mozart, que el compositor instrumentó para cuerda. La cita es a las 19.00 horas en el Centro Cultural Amaia.