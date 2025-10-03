El Irudek Bidasoa Irun espera un partido muy igualado en la cancha del Nava Los irundarras, invictos en partidos oficiales esta temporada, han perdido en sus dos últimas visitas al equipo segoviano

Maciel, 16 paradas en 40 minutos ante el Ademar, ha sido incluido en el siete ideal de Asobal.

Iñigo Aristizabal IRUN. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El Irudek Bidasoa Irun viajó ayer a Segovia y hoy a las 20.00 en Nava de la Asunción se medirá al equipo local, contra el que ha perdido en sus dos últimas visitas. Con cuatro victorias y un empate entre Liga y European League, los irundarras todavía no conocen la derrota esta temporada y quieren que siga siendo así, antes de entrar en una fase de la temporada con dos partidos por semana.

Por ejemplo, el próximo viernes recibirán al Huesca (19.00 horas), el martes 14 visitarán al Potaissa Turda rumano, de allí viajarán directo a Barcelona para medirse al Barça (viernes 17, 21.00 horas, Teledorte) y el siguiente martes, 21 de octubre, jugarán en Irun ante el Flensburg.

Antes de pensar en ese maratón de partidos, el conjunto amarillo quiere ganar en «una pista de las más especiales de la Liga», según Mozas. «Tiene poca capacidad para público, pero se llena siempre y aprietan muchísimo». Por todo ello, «es una de las salidas siempre más difíciles que hay. Nos están viniendo las salidas complejas juntas, lo cual está bien, porque yo creo que estamos en un buen momento. También nos vamos quitando espinas y ésta es una de las que tenemos también de otras temporadas».

El entrenador aventura que «será un partido igualadísimo, difícil. Parece que siempre decimos lo mismo, pero es que en la Liga no hay ningún partido fácil, y menos los de fuera». El Bidasoa se medirá a «un equipo muy renovado, con muchos jugadores nuevos, con otra filosofía, gente más joven. Creo que nos va a poner el partido muy difícil, que vamos a tener que hacerlo muy bien para poder ganar».

Por último, advierte que «si tienes 10-12 minutos en los que te vas del partido, ellos lo van a aprovechar seguro» y aclara que «hay que tener paciencia, porque puede que esté igualado hasta los últimos cinco minutos».

Maciel y Tao, destacados

Por segunda semana consecutiva hay dos bidasotarras en el siete ideal de la Asobal, uno de la plantilla y otro cedido.

Contra el Ademar Leo Maciel hizo 16 paradas a 31 lanzamientos, un soberbio 51,61% en cuarenta minutos de juego. Y Tao Gey-Emparan marcó siete goles, de ocho, en el triunfo del Atlético Valladolid ante el Guadalajara.