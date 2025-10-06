El Irudek Bidasoa Irun, uno de los cuatro equipos que se mantienen invictos

Llevamos ya más de un mes de temporada y el Irudek Bidasoa Irun todavía no conoce la derrota. A los triunfos ante el ABC ... de Braga han seguido dos victorias en liga, el empate ante el Ademar y, por último, el triunfo por 30-35 en la visita al Nava, donde las dos últimas temporadas había perdido.

Y tras más de un mes de temporada, el Bidasoa es uno de los cuatro equipos que no conoce la derrota en la Liga Asobal, que encabeza el Granollers (ocho puntos), seguido de Bidasoa y Torrelavega (siete) y Barça (seis, con un partido pendiente). Si incluimos los partidos europeos, únicamente el Bidasoa está invicto, ya que tanto Torrelavega como Barça sí han perdido.

Disputados

(EL) Irudek Bidasoa-ABC Braga 35-26 V

(EL) ABC Braga-Irudek Bidasoa 24-30 V

Irudek Bidasoa-Ciudad Real 32-25 V

Puente Genil-Irudek Bidasoa 30-36 V

Irudek Bidasoa-Ademar 25-25 E

Nava-Irudek Bidasoa 30-35 V

Próximos

Irudek Bidasoa-Huesca 10-X, 19 00

(EL) Potaissa-Irudek Bidasoa 14-X, 18 45

Barça-Irudek Bidasoa 17-X, 21 00

(EL) Irudek Bidasoa-Flensburg 21-X, 20 45

Irudek Bidasoa-Guadalajara 25-X, 19 30

En Nava de la Asunción, los irundarras empezaron a escaparse poco antes del descanso (14-19) y prácticamente sentenciaron el encuentro con un parcial de 0-7 en seis minutos de la reanudación, colocándose con ventaja de diez goles, 19-29. Destacaron Maciel (13 paradas de 42, 31%) y Tuà (nueve goles, de once).

Recuperar la efectividad

Tras el encuentro, Mozas destacó que «en el primer tiempo metimos 20 goles, positivo después de los problemas de lanzamiento que tuvimos contra el Ademar. Necesitábamos un partido así».

Y en la segunda parte «defendimos mucho más, además Leo (Maciel) estuvo muy bien en las que tenía que parar y en alguna que no tenía que parar y fuimos capaces de romper el partido».

No obstante, «el final del partido lo jugamos mal y el Nava, que es un equipo con mucha alma y que no baja los brazos, nos apretó». Del 20-30 se pasó al 30-34 pero no hubo peligro de que se escapara la victoria.

Mozas cree que «en Nava no va a ganar mucha gente. Es una de las salidas más difíciles que hay y nosotros ya nos la hemos quitado con dos puntos, que las dos temporadas anteriores no pudimos sacar».

Reconoció el madrileño que «el punto que perdimos la semana pasada contra el Ademar fue duro para nosotros y en Nava sacamos el orgullo y, sobre todo, el buen juego. Hicimos un muy buen partido y compensamos aquel punto perdido con una victoria que para nosotros tiene mucho valor».

El viernes, en Artaleku

El Irudek Bidasoa Irun estrenará la quinta jornada recibiendo el viernes a las 19.00 en Artaleku al Huesca, que ha ganado un partido (Villa de Aranda) y perdido tres (Atlético Valladolid, Cangas y Granollers). Jugar en viernes dará más tiempo para descansar antes del primer viaje europeo, con partido el martes en Rumanía.