Los irundarras, que jugaron de azul, celebran los dos puntos logrados en Nava de la Asunción. DANIEL PÉREZ

Irun

El Irudek Bidasoa Irun, uno de los cuatro equipos que se mantienen invictos

Los irundarras ganaron en su visita al Nava con más claridad de la que muestra el 30-35 final

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12

Llevamos ya más de un mes de temporada y el Irudek Bidasoa Irun todavía no conoce la derrota. A los triunfos ante el ABC ... de Braga han seguido dos victorias en liga, el empate ante el Ademar y, por último, el triunfo por 30-35 en la visita al Nava, donde las dos últimas temporadas había perdido.

