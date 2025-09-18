El Gobierno municipal adjudica la obra para consolidar el edificio de la antigua aduana

El desarrollo del proyecto de regeneración del espacio ferroviario Vía Irun se ha venido planteando con dos proyectos que iban a ejercer de punto de ... lanza: la nueva estación y la recuperación del edificio de la antigua Aduana.

La pasada semana, con la visita del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se confirmó que las obras de la estación avanzan en plazo y esta semana, la Junta de Gobierno local ha dado un paso enorme en la antigua Aduana con la adjudicación de las obras de rehabilitación del edificio cabecera. Hay que aclarar, en primer término, que no se trata de los trabajos que derivarán en la apertura del inmueble para sus nuevos usos, sino de la fase inmediatamente anterior: la consolidación de las estructuras, fachadas y cubiertas. Una operación similar a la que se ejecutó en su día en el edificio de Emigración del barrio de San Miguel.

La inversión será de casi 2,2 millones de euros más IVA y se espera que dentro de un año, el singular edificio de la calle Aduana luzca ya debidamente rehabilitado a la espera de pasar a la siguiente fase. Para ello «necesitamos definir cuál será el desarrollo del Distrito Urbano Innovador de Vía Irun y partir de ahí proyectar los usos concretos en la antigua Aduana», ha explicado la alcaldesa, Cristina Laborda. Ha recordado que tal y como esta misma semana ha acordado con la diputada general, Eider Mendoza, con ese objetivo se va a crear «una mesa de trabajo con la Diputación. También nos gustaría que participara el Gobierno Vasco». La antigua Aduana tendrá 5.000 metros cuadrados que mezclarán «innovación, emprendizaje, usos sociales para la ciudad, incubadoras de empresas, quizá universidades... Hay que definir bien todo eso», antes de arrancar una obra que tendrá un presupuesto mucho mayor que la actual, posiblemente por encima de los 10 millones de euros.

2025, un año de avances significativos

Laborda ha aprovechado la noticia relativa a la adjudicación de las obras en la antigua Aduana para referirse a los pasos adelante que ha dado Vía Irun en los últimos 12 meses.

Por un lado, desde el consistorio se han realizado varias iniciativas en torno al desarrollo del Distrito Urbano Innovador con jornadas técnicas en la ciudad y una visita a ejemplos prácticos en Barcelona. Que la Diputación haya dicho que lo considera 'una oportunidad para la economía de Gipuzkoa' «es fundamental», valoraba Laborda.

Otro gran paso ha sido el protocolo de integración ferroviaria que se firmó «en diciembre de 2024. Es un acuerdo cuyos resultados se verán en las calles más adelante, en 2030 o 2032, pero para que lleguen hay que poner los cimientos y estamos en eso». En ese sentido, ha señalado que «estamos haciendo una nueva modificación del Plan General para incorporar los cambios derivados de esa integración», mientras los técnicos de Adif y Eusko Trenbide Sarea continúan afinando exactamente los espacios que se ocuparán y cómo.

Las noticias en torno a Vía Irun seguirán llegando en los próximos meses ya que de ese trabajo ferroviario técnico, una vez acabado, derivará el proyecto definitivo de la pasarela hasta la estación, por ejemplo. Los pasos desde Zaisa, como agente urbanizador y desarrollador de Vía Irun también irán aportando novedades en el próximo semestre.