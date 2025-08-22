Los Fondos Next Generation han financiado hasta 18,5 millones de inversiones en los últimos 4 años

Iñigo Morondo IRUN. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

Las diferentes líneas de financiación de los fondos Next Generation activados desde la Unión Europea se han dejado sentir en la ciudad. Al margen de que la construcción de la nueva estación ferroviaria por parte del Adif, por ejemplo, cuente con financiación de esos fondos, el Ayuntamiento de Irun, por su gestión directa, ha captado un total de 18,5 millones de euros, «13,5 millones concurriendo a las diferentes convocatorias lanzadas desde el Gobierno central y 5 millones en una partida del Gobierno Vasco que también está respaldada por el dinero de los Next Generation», explicaba la alcaldesa, Cristina Laborda.

No hay un ranking de euros por habitante que muestre qué ayuntamientos han captado más apoyo de los 800.000 millones que esos fondos enviaron a España, «pero sé que si lo hubiera, Irun estaría bien arriba». Laborda defendió que los 18,5 millones en cuatro años «han sido un gran impulso a la capacidad inversora del municipio» y aseguró que ha sido posible porque «tenemos muy claro el proyecto de ciudad, muy avanzado. Sabemos dónde queremos ir, cuál es el camino, así que siempre tenemos proyectos adelantados que están a falta de financiación. Cuando surgen oportunidades como éstas, el Ayuntamiento de Irun puede acudir a las convocatorias con proyectos firmes y bien armados porque tenemos los deberes hechos. No todos los ayuntamientos pueden decir lo mismo. Nosotros preferimos tener todo preparado y buscar financiación en otras instituciones para poder hacerlo realidad antes que esperar a tener el dinero para diseñar cómo gastarlo».

Proyectos clave

Laborda repasó los distintos desarrollos que los fondos Next han permitido en la ciudad, «básicamente, acelerando lo que, si no, hubiéramos tardado mucho más tiempo en poder hacer». Un ejemplo muy claro es el de la electrificación de todas las líneas de autobús urbano, un proceso que se ha completado prácticamente tres años antes de lo previsto.

Algo parecido con la accesibilidad en espacios urbanos y su modernización: la peatonalización de las calles del entorno de San Juan, la reurbanización de parte de la zona de villas de Anaka, el ascensor de Gaztainondo, la reforma de la calle Ermita, Poxpologile... Estaban previstas, se hubieran acabado haciendo, pero los fondos europeos han aportado la liquidez que permite decir, a día de hoy, que se han completado ya todas ellas.

En patrimonio y turismo inteligente, los recursos atraídos a la ciudad han permitido (además de renovar el antiguo hospital Sancho de Urdanibia y el centro de tecnificación de tenis de mesa) inaugurar las termas museizadas el pasado mes de abril y arrancar la obra para renovar y completar la oferta en el entorno de Irugurutzeta como patrimonio industrial (hornos de calcinación), minero y natural, ya que es la entrada al parque de Aiako Harria desde Irun,

Esa actuación, cuyo fin de obra apunta a final de año o principios del siguiente e irá seguida por la adecuación desde el área de Cultura, será la penúltima en acabar. La última de todas será la del edificio de la antigua aduana. «Licitamos el proyecto para la consolidación del inmueble y pronto se adjudicarán los trabajos», recordaba ayer Laborda. «Es un proyecto que se financia con una parte del dinero del Gobierno Vasco. Aunque en esos cinco millones entraban también el Commerce Lab que abrimos en Serapio Múgica y otras acciones de digitalización y modenización del comercio, aun queda dinero para alguna actuación más en la Aduana. Ahora mismo los técnicos están analizando opciones, pero seguramente aprovecharemos para acometer algunos derribos de pabellones fuera de ordenación y en malas condiciones», adelantó.

Se acabó

Laborda hizo también una lectura política sobre la manera en la que la sociedad europea ha encarado el efecto de la crisis del Covid, «una crisis sanitaria durísima y con graves efectos económicos. Pero la respuesta desde el estado del bienestar ha sido la que tocaba. Para eso está lo público, para impulsar la economía, la cohesión social, la transformación y la modernización de la sociedad y, en este caso, además, poniendo mucho foco en las ciudades, que es donde viven las personas y donde se acumulan más necesidades y menos recursos hay».

Las líneas de financiación de los Fondos Next ya se han cerrado y no habrá más riego para los presupuestos municipales, al menos desde esos grifos. «Nosotras seguimos en lo que hemos estado siempre, que es en buscar acuerdos y alianzas con otras instituciones, porque esta no es una ciudad más. Es una ciudad que tiene por delante proyectos estratégicos que son importantes también para Gipuzkoa y para Euskadi», afirmaba Laborda.