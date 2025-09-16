La Diputación reconoce Vía Irun como una «oportunidad para la economía de Irun y de Gipuzkoa»

El Consejo de Gobierno Foral se ha celebrado este martes en el centro patrimonial Gordailua, en Irun y aprovechando la ocasión, la diputada general de ... Gipuzkoa, Eider Mendoza, se ha reunido previamente con la alcaldesa del municipio fronterizo, Cristina Laborda. Los grandes proyectos que vienen relacionando a las dos instituciones han estado sobre la mesa y aunque ninguna de las dos dirigentes ha comunicado grandes novedades al respecto de ninguno de los casos, sí han exhibido un alto grado de entendimiento.

Antes de entrar a hablar de cada uno de ellos, Mendoza ha destacado que «viendo cómo crece la incertidumbre en el mundo y también a nuestro alrededor, necesitamos instituciones fuertes, capaces de responder a esta situación de manera conjunta» y ha respaldado esa voluntad con lo que ha definido como «trabajo compartido» entre Diputación y Ayuntamiento en esos grandes temas pendientes. «Tenemos proyectos bonitos en Irun y en la comarca del Bidasoa y los vamos a sacar adelante juntos».

Lo más novedoso quizá ha sido escuchar a la diputada general referirse a Vía Irun como una oportunidad «que tenemos que aprovechar para dar un impulso a la economía de la ciudad, a la economía del Bidasoa y a la economía del territorio». Aunque ha defendido la solidez del tejido económico del territorio Mendoza ha subrayado «la importancia de trabajar en proyectos de futuro que indiquen a la ciudadanía que, pese a las incertidumbres, las instituciones, juntas, estamos haciendo apuestas compartidas por la economía y los puestos de trabajo del futuro». En esa clave ha identificado los nuevos suelos para actividades económicas que ofrecerá Vía Irun. «Tenemos que reflexionar de manera compartida cómo aprovecharlos» y diseñar «el rol que va a jugar Irun en la economía del territorio». Todo ello, sin perder de vista una segunda línea de acción en la comarca ligada al desarrollo del proyecto en Zubieta «para atraer innovación al ámbito económico».

Sobre la Residencia de Arbes, Mendoza ha confirmado que las obras comenzarán «próximamente». Los trabajos de urbanización que corresponden al Ayuntamiento ya se están ejecutando y es cuestión de «semanas que comiencen también las obras de la propia residencia». Mendoza ha señalado que más allá de lo que este equipamiento aporte a Irun y su comarca, es importante en clave de territorio porque «estamos abordando una increíble transformación en el ámbito de los cuidados con un concepto más moderno de los cuidados, con un modelo más personalizado, más integrado en la comunidad, abierto al barrio, a la ciudad, y muy innovador» que este proyecto en Irun refleja fielmente.

Otra deuda histórica es la de las infraestructuras viarias y aquí Mendoza ha recordado el «esfuerzo enorme, con 50 millones de inversión en diferentes iniciativas a lo largo de los próximos años» que el ejecutivo foral tiene previsto acometer en la comarca del Bidasoa. Mientras Diputación y Ayuntamiento resuelven los últimos flecos sobre la ampliación de la Ronda Sur con un semienlace en Arbes que complementará el semienlace que existe ya en Oñaurre, «ya hay proyectos que van avanzando», ha anunciado la diputada general. Para Mendoza, los acuerdos alcanzados por su Gobierno en la comarca están siendo ejemplo de que «en el trabajo conjunto que estamos realizando las diferentes instituciones estamos acertando» y ha valorado que con el conjunto de proyectos previstos «vamos a hacer una gran aportación a la movilidad de Irun y de la comarca del Bidasoa».

El cuarto escenario es de carácter deportivo y tiene dos focos, los dos importantes y cuantiosos. Mendoza ha insistido en el «compromiso de esta Diputación Foral» con el IAM como forma de dar respuesta «a las necesidades del Bidasoa y de la propia ciudad en materia de infraestructuras deportivas», sin olvidar el desarrollo del «espacio nuevo deportivo de Txenperenea», al que se deben trasladar las instalaciones deportivas que aún perviven en el corazón del parque ecológico de Plaiaundi». Ha asegurado que «son retos grandes que necesitan de un esfuerzo colectivo también grande, pero que las instituciones tenemos claro que tenemos que abordarlos juntas y tenemos la voluntad firme de hacerlo».

Mendoza, que ha agradecido la acogida de la alcaldesa y del Ayuntamiento, ha insistido en que «lo más importante es que en un mundo de tanta incertidumbre, de tanto oleaje, las instituciones seamos capaces de remar juntas».

«Irun, en la agenda de las instituciones»

Mendoza ha agradecido «lo fácil» que ha sido entenderse con el Ayuntamiento de Irun. Antes que ella, la alcaldesa, Cristina Laborda, había expresado que en su reunión con la máxima responsable del territorio, como cuando se cita con mandatarios de otros niveles administrativos «el objetivo siempre es que Irun y sus proyectos estratégicos estén en las agendas de las instituciones». En este caso concreto, repasando esas cuestiones que la alcaldesa considera «estratégicas para la ciudad», Laborda ha señalado que «lo que es bueno para Irun es bueno para Gipuzkoa».

La primera edil irundarra ha incidido especialmente en «la necesidad de mejorar los accesos a la ciudad y la conexión con Navarra e Iparralde». Se ha referido también al inminente comienzo de las obras del complejo asistencial de Arbes y a la necesidad de acuerdo interinstitucional, también con la Diputación, pero no sólo con ella, para sacar adelante el proyecto del IAM y el traslado de las instalaciones de Plaiaundi a Txenperenea.

En lo que más se ha detenido Laborda ha sido también en el capítulo económico, en todo lo relacionado con Vía Irun. Si bien la parte ferroviaria y la de transformación urbana siguen su curso, en el desarrollo de la para de actividad económica el Ayuntamiento siempre ha considerado vital que en el trabajo de diseño participará la diputación. «Consideramos que es un proyecto necesario para la ciudad y para el territorio, que va a suponer un gran avance para nuestra economía. Por eso queremos sentar las bases de un trabajo en común entre las dos instituciones, el Ayuntamiento y la Diputación. Un trabajo que sabemos que va a llevar años, pero que queremos poder hacer de forma compartida».