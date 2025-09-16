Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los miembros del Gobierno Foral con la alcaldesa de Irun ante Gordailua. Morondo

La Diputación reconoce Vía Irun como una «oportunidad para la economía de Irun y de Gipuzkoa»

La diputada general, Eider Mendoza, ha mostrado su compromiso para reflexionar junto al Ayuntamiento de Irun «sobre cómo aprovechar los nuevos suelos que surgirán y cuál será el rol de Irun en la economía del territorio»

Iñigo Morondo

IRUN

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:46

El Consejo de Gobierno Foral se ha celebrado este martes en el centro patrimonial Gordailua, en Irun y aprovechando la ocasión, la diputada general de ... Gipuzkoa, Eider Mendoza, se ha reunido previamente con la alcaldesa del municipio fronterizo, Cristina Laborda. Los grandes proyectos que vienen relacionando a las dos instituciones han estado sobre la mesa y aunque ninguna de las dos dirigentes ha comunicado grandes novedades al respecto de ninguno de los casos, sí han exhibido un alto grado de entendimiento.

