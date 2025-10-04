Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después Ambos están acusados de robo con violencia y allanamiento de morada

J. F. San Sebastián Sábado, 4 de octubre 2025, 19:22

Dos hombres han sido detenidos en Irun tras golpear y robar a un hombre en una gasolinera primero y acceder después a los terrenos de una vivienda. La Ertzaintza les acusa de robo con violencia y de allanamiento de morada.

Los hechos se produjeron pasadas las seis de la mañana de este pasado viernes cuando un vecino de Irun llamo a la Ertzaintza para denunciar que instantes antes dos individuos habían accedido al terreno de su vivienda. La alarma saltó y los presuntos ladrones huyeron de la zona.

Una patrulla de agentes se aproximó al lugar y descubrió en las inmediaciones a dos hombres con características similares a las aportadas por el denunciante. Al percatarse de la presencia policial trataron de huir sin lograrlo. Entre sus pertenencias se hallaron varios relojes de cuya procedencia no lograron dar cuenta.

Agresión y robo en una gasolinera

En ese momento llegó la información a la Ertzaintza de que una hora antes otro ciudadano había sido víctima de un robo violento en una gasolinera cercana. Al parecer, dos hombres de apariencia coincidente le habían abordado cuando se encontraban repostando combustible y tras golpearle le habían robado el reloj que llevaba puesto. Dicho objeto estaba en posesión de los detenidos.

Tras realizar las comprobaciones necesarias ambos fueron detenidos acusados de presuntos delitos de robo con violencia y allanamiento de morada, siendo acto seguido trasladados a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias oportunas en la mañana de este sábado los arrestados han sido presentados ante la Autoridad Judicial.

