«Después de años muy duros, ahora estoy en mi mejor momento» Asier Landart fue quinto en el Mundial de carreras de obstáculos celebrado en Suecia

Asier Landart, durante una de las pruebas en las que ha participado.

Iñigo Aristizabal IRUN. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31

Asier Landart está conociendo mundo gracias al OCR, carreras de obstáculos. Pero no se limita a viajar, sino que regresa con resultados muy destacados a nivel internacional. Antes del verano fue séptimo en el Campeonato de Europa celebrado en Portugal y la semana pasada en Suecia logró el quinto puesto en el Campeonato del Mundo.

El billete para Goteborg lo había conseguido meses antes. Cuenta cómo «en España hay seis carreras que clasifican para el Mundial –una de ellas, la de Irun– y tienes que ganar o quedar por detrás de alguien que ya tenga plaza». En su caso la consiguió en marzo, en la Kong Race en Cataluña.

Con los últimos resultados que está consiguiendo, el irundarra se ha convertido en casi fijo en la selección española, una de las potentes a nivel mundial. «Puedes ir entrando y saliendo del equipo, yo tengo la ventaja de que soy bastante regular».

«En el Mundial estaban los mejores y sólo me han ganado cuatro. Me hace mucha ilusión estar tan cerca del podio»

Desde marzo, Landart tuvo tiempo para preparar de forma concienzuda el Mundial. «Era un recorrido muy llano, con algunos repechos, pero por lo general era mucho terreno de hierba. Y había 40 obstáculos».

En cuanto a la participación, no hay un salto bestial de un Europeo a un Mundial, pero lógicamente aumenta el nivel. «Las primeras posiciones, más o menos, suelen ser las mismas porque donde más nivel hay es en Europa. Pero hay algunos no europeos que pueden entrar en el top-10».

Altas aspiraciones

Antes de empezar, el irundarra pensaba que «podía quedar entre el tercero y el octavo. Empecé un poco dubitativo porque iba quinto-sexto y veía que era mi sitio, pero después fallé algún obstáculo, en los que no puedes perder tiempo, y perdí unos puestos en la clasificación».

Sin embargo, «en carrera estaba muy preparado, he entrenado muchísimo todo el verano, muchos kilómetros y me veía muy bien de ritmo y fui recuperando posiciones un rato».

El tramo final era una pista de atletismo con obstáculos y «entré el séptimo, pero adelante dos posiciones y acabé quinto». El resultado se debe a que «llegué muy fuerte al Mundial, muy bien entrenado».

Lógicamente, estaba y está «súper contento porque ha sido un año complicado y el poder ser el quinto del mundo y decir que estaban allí todos y que solo me han ganado cuatro personas es mucho. Me hace mucha ilusión estar a un minuto y pico del pódium, a dos minutos y pico del campeón, que fue el Stijn Lagrand, el holandés que ganó la prueba de Irun».

Tras la competición individual, al día siguiente se disputó la carrera por equipos, con dos irundarras en el trío de la selección española, el propio Landart y Patrick Laqueche, undécimo en la prueba en solitario. Quedaron cuartos, por detrás de Suecia, Holanda y Estados Unidos.

El Europeo 2026, en Irun

Con el séptimo puesto en el Europeo y el quinto en el Mundial, no hay duda de que 2025 está siendo el gran año de Asier Landart. Recuerda que «en 2021 me lesioné, me partí la mano y desde entonces había sido todo correcto, hasta que he vuelto a poder competir tras años de operaciones y problemas. Ahora estoy en mi mejor momento».

Que lo alargue, porque el año que viene el Campeonato de Europa tendrá lugar en Irun, del 28 al 31 de mayo y con cerca de 2.500 participantes de una veintena de países.