Denuncian que el Hospital del Bidasoa se queda sin urólogos y que solo los pacientes graves son atendidos en Donostia

Osasun Bidasoa ha denunciado este miércoles la «grave falta de atención a las personas con patología urológica». Desde la plataforma han apuntado que, tras el ... cierre de esta especialidad en el Hospital del Bidasoa, en el Hospital Donostia «sólo asumen problemas muy urgentes».

Hasta 2022, según han recordado, en el comarcal había cuatro especialistas en urología. Sin embargo, «por sucesivas bajas médicas y traslados», en julio de ese año «quedó un sólo urólogo» que «al no poder atender correctamente a los usuarios renunció a su contrato. Desde entonces, y hasta mayo de 2025, la atención se ha prestado de manera precaria con listas de espera superiores a un año, y sin apenas actividad quirúrgica. Antes del verano se anunció que se cerraba el servicio y que los pacientes serían atendidos en el Hospital Donostia hasta que se normalizara la situación».

Desde Osasun Bidasoa han asegurado que, actualmente, «no se está citando a ningún paciente en consulta de urología» ni en el Hospital Bidasoa ni en el de Donostia. En este último se atienden, han señalado, sólo aquellos casos «muy urgentes. Se están anulando citas sin ofrecer una fecha futura». A aquellos pacientes que presentan una reclamación al respecto «se les contesta que se les mantiene en lista de espera y que, cuando se pueda, se les avisará de su cita».

En los documentos de respuesta que reciben los pacientes se indica, asimismo, que si presentan «alguna sintomatología que no se pueda demorar» pueden acudir a su centro de salud o al PAC de Irun Centro. Ante esto, Osasun Bidasoa ha destacado que «el médico de familia envía al paciente a urología porque considera que no puede hacer nada más para resolver su problema urológico, y la respuesta a la falta de citación es que si empeora vaya de nuevo a su médico de familia. También se contesta que en caso de mayor gravedad se acuda a urgencias del Hospital Bidasoa, donde no hay urólogos ni posibilidad de citar a los pacientes en las consultas de Urología del Hospital Donostia», han criticado desde la plataforma.

Esta situación, han advertido, «comporta problemas graves. Se deja de atender a los pacientes ya diagnósticados y que necesitan un seguimiento periódico», entre quienes están personas que padecen «patologías graves, como cánceres de próstata, de riñón o de vejiga urinaria». Además, «se dejan de estudiar y diagnosticar sospechas de cáncer o de otras patologías graves que los médicos de familia no pueden diagnosticar ni tratar».

La atención a la población infantil del Bidasoa

Desde Osasun Bidasoa también se han referido a la atención médica a la población infantil de la comarca, señalando que «persiste la falta de pediatras en atención primaria. La promesa de ampliar el horario en los tres centros de salud hasta las 17.00», tras el cierre de las urgencias de pediatría hospitalaria, «no se cumplido», han asegurado. «Sólo se atiende hasta las 17.00 en Irun Centro, y no todos los días laborables. El PAC se refuerza con una enfermera que atiende a los niños de 17.00 a 22.00 horas de lunes a viernes. Sábados, domingos y festivos no hay ningún pediatra ni refuerzo de enfermería para atender a la población infantil».

La plataforma ha recordado, asimismo, que la atención de psiquiatría infantil y juvenil sigue prestándose en Donostia, «con gran dificultad para conseguir citas», a la espera de que la plaza de esta especialidad en la comarca del Bidasoa se cubra. «Se prometió una segunda plaza», han señalado, «pero sigue sin haber ninguna cubierta».