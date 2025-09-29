Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El concejal de Deportes Borja Olazabal, Gemma Landache (AECC) e Ibon Muñoz (BAT). I.A.

Irun

El BAT entregó 750 euros de la 'Millas de Irun' a la asociación contra el cáncer

En el evento solidario se recaudaron 599 euros y el club aportó para engordar el cheque que entregó a la delegación local de la AECC

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

El 8 de junio se celebró la décima edición de la 'Millas de Irun-5K Salto Foundation' evento que organiza el Super Amara Bidasoa ... Atletiko Taldea y que aglutina deporte, inclusión y solidaridad.

