El BAT entregó 750 euros de la 'Millas de Irun' a la asociación contra el cáncer

El 8 de junio se celebró la décima edición de la 'Millas de Irun-5K Salto Foundation' evento que organiza el Super Amara Bidasoa ... Atletiko Taldea y que aglutina deporte, inclusión y solidaridad.

807 personas participaron en las diferentes propuestas de la jornada. Entre los 194 participantes de la marcha solidaria, que abonan tres euros, y diversos donativos se llegó a 599 euros y el BAT subió la cifra hasta 750 euros, superando lo recaudado en 2024, que ha donado a la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa, para apoyar su labor social y de investigación.

Al recibir el cheque, Gema Landache, en representación de la asociación, se mostró «muy agradecida. Ya son cinco años en los que el BAT se acuerda de nuestra asociación y nos adjudica la marcha solidaria».

Gemma Landache: «Estamos muy agradecidos al BAT, que lleva cinco años acordándose de nosotros».

Destacó que «este tipo de ayudas son fundamentales para poder mantener los servicios que ofrecemos, todos gratuitos, tanto a personas afectadas por el cáncer como a sus familiares a irundarras y hondarribitarras. Hablamos de apoyo psicológico, ayuda social y otros recursos, siempre atendidos por profesionales, sin necesidad de ser socio ni de tener ningún vínculo previo con la asociación. Además, ahora tenemos un objetivo muy importante: contribuir a la investigación, porque queremos que para 2030 la tasa de curación del cáncer pueda llegar al 70 %. Para lograrlo, hace falta impulsar la investigación, y buena parte de lo recaudado en iniciativas como ésta se destina a ese fin, además de mantener nuestros servicios en la comarca».

Casi 700 para el domingo

La 'X Millas de Irun-5K Salto Foundation' ya es historia y ahora el Super Amara Bidasoa Atletiko Taldea está enfrascado en la 'XXVI Urme Inmobiliaria-Txingudi Korrika' del próximo domingo, de diez kilómetros con salida en Hendaia, paso por Irun y meta en la pista de atletismo de Hondarribia.

El cambio de precio en la noche del domingo, de 18 euros a los 22 actuales, ha motivado un arreón el fin de semana, llegando a 687 inscritos, que supera, a seis días de la prueba, las cifras de participantes de los ocho años anteriores. El siguiente listón está bastante lejos, 793 corredores en 2015, pero podría acercarse la participación de este año.

Las inscripciones se deben realizar en la página web www.kirolprobak.com y cuestan 22 euros. No será posible apuntarse el día de la carrera. En esa misma web deben apuntarse, de forma gratuita, los pequeños que quieran participar en 'Laboral Kutxa Txingudi Korrika Txiki', que tendrá lugar el sábado 4, de 10.00 a 11.00 en el anexo del Stadium Gal. En este caso ya hay 253 inscritos.