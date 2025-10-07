Ander Aramendi y Nerea Sarriegi se imponen en la XXVI Txingudi Korrika

Ander Aramendi y Nerea Sarriegi se impusieron en la XXVI Inmobiliaria Urme-Txingudi Korrika de diez kilómetros con salida en Hendaia, paso por Irun ... y llegada en Hondarribia. La carrera contó con 756 inscritos, 154 más que en la pasada edición.

En los minutos previos a la salida cayó un gran chaparrón y después escampó. En cambio no se fue el viento, que sopló fuerte en la recta del aeropuerto. Y en la llegada, sol. Típico día loco de otoño.

Masculina

1 Ander Aramendi 31'57''

2 Mikel Aramendi 32'14''

3 Jose A. Goméz de Arriba 32'19''

4 Pello Osoro 32'26''

5 Iván Asensio 32'28''

6 Asier Landart 32'40''

7 Aritz Arratibel 32'59''

8 Gwendal Larque 33'15''

9 Iñaki Ceberio 33'23''

10 Iban Landaburu 33'31''

General

1 Nerea Sarriegi 39'51''

2 Idoia Nogales 40'10''

3 Joana Elçaurhandieta 40'11''

4 Maike Cuenca 42'30''

5 Maier Eceiza 42'31''

6 Ainhoa Lekuona 43'59''

7 Maddi Urdanpileta 44'27''

8 Irati Mendikute 44'45''

9 Bárbara Minondo 44'49''

10 Maider Martín 44'59''

Mejores locales

Hendaia Xabier Urra y Joana Elçaurhandieta

Irun Gómez de Arriba y Ione Etxeberria Hondarribia: Iñigo Fernández de Barrena y Oihana Eortegi

Handbike

1 Iñaki Mujika 21'47''

2 Jon Galarraga 21'50''

3 Mikel Goikoetxea 27'18''

Desde el Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea y Urpean mostraron su satisfacción por cómo se desarrolló la jornada, también la versión infantil de la víspera y destacaron que «no sólo superamos con creces los en torno a 500 participantes de hace unos años, sino que tuvimos más de 150 corredores más que en 2024, un incremento espectacular».

Salida fuerte de Aramendi

En categoría masculina se repitió el podio de la pasada edición, con las mismas posiciones. Ander Aramendi explicó que «utilizamos la carrera como un entrenamiento serio. Salimos fuerte pero luego intentamos recuperar. A falta de cuatro kilómetros me vi sólo y ya tiré hasta la meta». Tardó un minuto menos que en su victoria del año pasado.

Acompañó a los hermanos Aramendi en el podio José Gómez de Arriba, «muy contento porque ellos son chavales con mucho futuro, que están a otro nivel y yo, a tres meses de cumplir 45 años, sigo dando guerra».

En féminas, Nerea Sarriegi mejoró en casi tres minutos su tiempo del 2024 pero no logró su plusmarca. Reconoció que «no esperaba hacer ese tiempo. Me han ayudado dos chicos y se lo tengo que agradecer mucho, porque si no se me hubiera hecho muy complicado, sobre todo por el viento en la recta del aeropuerto».

Correr en casa es especial. «Escuchar a la gente animándote no tiene precio» y además fue su padre quien anunció por megafonía su entrada en meta.