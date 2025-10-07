Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los cinco mejores hombre y mujeres de la vigesimosexta Txingudi Korrika, que empezó con lluvia, siguió con viento y acabó con sol. FOTOS ARIZMENDI

Irun

Ander Aramendi y Nerea Sarriegi se imponen en la XXVI Txingudi Korrika

El podio en la categoría masculina fue el mismo que en la pasada edición y en féminas se estrenó la hondarribitarra

Iñigo Aristizabal

Irun

Martes, 7 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Ander Aramendi y Nerea Sarriegi se impusieron en la XXVI Inmobiliaria Urme-Txingudi Korrika de diez kilómetros con salida en Hendaia, paso por Irun ... y llegada en Hondarribia. La carrera contó con 756 inscritos, 154 más que en la pasada edición.

