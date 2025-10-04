Almudena Cid ofrecerá una masterclass el 7 de diciembre en Artaleku La cuatro veces olímpica llegará a Irun de la mano del club Ayamendi

I.A. IRUN. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

El club de gimnasia rítmica Ayamendi de Irun organiza una masterclass de Almudena Cid, el domingo 7 de diciembre en el polideportivo Artaleku. No necesita presentación la gimnasta gasteiztarra, sólo recordar que es la única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas, en Atlanta'1996, Sydney'2000, Atenas'2004 y Pekin'2008, con diploma en los dos últimos, con sendas octavas posiciones.

Ayamendi, que actualmente cuenta con cerca de 120 gimnastas, cumple 25 años de su fundación y lo va a celebrar con este evento, que estará reservado a cien gimnastas. La sesión será de 10.00 a 14.00, las primeras horas a puerta cerrada y la última hora y media abierta al público y mostrando lo aprendido con Cid. La jornada se completará con una charla de la invitada, recordando sus vivencias olímpicas y motivando a las jóvenes gimnastas, sesión de fotos y firma de autógrafos.

Las interesadas en participar en la masterclasspueden apuntarse llamando al 629 72 65 05 ó 618 14 41 26, escribiendo a ayamendi.irun@hotmail.com o a través de instagrama en la cuenta @club.ayamendi. Ya se ha apuntado gente de varios lugares de la provincia y van quedando pocas plazas.