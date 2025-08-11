La primera salida a aguas gallegas deja mal recuerdo a los dos botes de la Ama Guadalupekoa

No ha sido el mejor fin de semana para los botes de la Ama Guadalupekoa en la primera salida a aguas gallegas. Mientras que ... ORSA-Hondarribia quedó en cuarto y séptimo lugar bajo el sofocante calor en la Enseada de Boiro, el bote femenino Bertako Igogailuak-Hondarribia no pasó de la última posición en todo el fin de semana. También el bote masculino 'B' fue último en la regata del sábado de Camargo (Cantabria).

En la regata de la bandera Barbanza Arousa disputada el sábado, los de Ioseba Amunarriz se clasificaron 'ex aequo' en la cuarta posición tras calcar el mismo tiempo que Urdaibai, que marcó el tiempo más rápido de la segunda tanda.

El domingo, Orbañanos decidió dejar en tierra a Xabier Salaberria y a Meltxor Amunarriz para dar entrada a Andoni Irazoki y Mattin Colas. La Ama Guadalupekoa partió desde la segunda calle de la tanda de honor, pero ya en la primera ciaboga se dejaba más de cinco segundos respecto a las demás traineras. Así, ORSA Hondarribia finalizó séptima en la bandera de Boiro, por detrás de Urdaibai y Getaria (segunda tanda), e incluso Lekittarrra (primera tanda).

De este modo, los de verde ceden la cuarta plaza de la clasificación de la Eusko Label Liga respecto a Urdaibai, que aventaja ahora en un punto a los Mikel Orbañanos, y partirán el próximo sábado desde la segunda tanda. Ioseba Amunarriz, en cambio, es más líder que nunca de la clasificación de mejor patrón con 105 puntos, 23 más que Gorka Aranberri (Orio).

Tras dos regatas en las tranquilas aguas de la ría de Arousa, ORSA-Hondarribia afronta este fin de semana la prestigiosa bandera de Zarautz, que se disputará a doble jornada el sábado y el domingo. Esta vez, las traineras tendrán que bogar en un campo de regatas muy expuesto al oleajo, con olas que podrían rodar el metro de altura.

Fin de semana para olvidar

Bertako Igogailuak-Hondarribia, en cambio, vivió un fin de semana de pesadilla en aguas gallegas al sumar dos sendos últimos puestos. El bote comandado por Miren Garmendia comenzó con mal pie el sábado tras ser superadas por solo dos décimas de segundo por Astillero, con las que mantuvo un bonito cara a cara durante toda la regata.

Así, las remeras entrenadas por Iker Cortés encaraban la regata de Boiro del domingo con ganas de resarcirse. Para ello, Cortés realizó un cambio en estribor al dar entrada a Jone Ugarte en la posición de Naia Onaindia. El resultado, sin embargo, volvió a ser el mismo al no poder batir a Donostiarra, que fue un segundo más rápida.

Ahora, Bertako Igogailuak-Hondarribia comparte con 30 puntos la última posición de la clasificación de la Liga Euskatren con Donostiarra, que este fin de semana le ha recortado cuatro puntos. También empatan a 64 puntos Miren Garmendia y Maider Echaniz (Orio) en la clasificación a mejor patrona.

La doble jornada de la bandera de Zarautz de este fin de semana será una cita de vital importancia en la pelea de la zona baja de la Liga Euskotren, en la que las verdes y las donostiarras mantienen una lucha escapar de la última posición, ya lejos de Astillero (38 puntos).

Mal día en Camargo para la 'B'

Por su parte, el bote filial de la Ama Guadalupekoa firmó una de sus peores regatas el pasado sábado al quedar en última posición en la XXXVIII Bandera del Ayuntamiento de Camargo. Los de verdes bogaron en la primera calle de la primera tanda junto con la trainera local, Deusto y Castreña. En la primera mitad de la regata, los remeros entrenados por Txalo mantuvieron una ajustada disputa con Camargo por el tercer puesto de la tanda, aunque se desinflaron y llegaron a meta a siete segundos del bote local.

Tras esta jornada, ORSA Hondarribia B mantiene con 42 puntos la décima plaza de la clasificación general con un punto de ventaja sobre Castreña (41) y de tres sobre Camargo (39). Los verdes volverán a bogar este viernes en Castro y el sábado en Zarautz, antes de disputar la última regata de la liga ARC-1 en la ría de Bilbao.