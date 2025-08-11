Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ioseba Amunarriz se afianza como mejor patrón de la Liga Eusko Label con 23 puntos de ventaja sobre Gorka Aranberri (Orio). AITOR ARRIZABALAGA / ACT

Hondarribia

La primera salida a aguas gallegas deja mal recuerdo a los dos botes de la Ama Guadalupekoa

La embarcación masculina perdió el cuarto puesto de la clasificación y la femenina no pasó de la última posición

Xabier De la Linde

Xabier De la Linde

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46

No ha sido el mejor fin de semana para los botes de la Ama Guadalupekoa en la primera salida a aguas gallegas. Mientras que ... ORSA-Hondarribia quedó en cuarto y séptimo lugar bajo el sofocante calor en la Enseada de Boiro, el bote femenino Bertako Igogailuak-Hondarribia no pasó de la última posición en todo el fin de semana. También el bote masculino 'B' fue último en la regata del sábado de Camargo (Cantabria).

