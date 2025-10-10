«Ponemos toda la pasión en Fenomena»

Diez ediciones va a cumplir este sábado Fenomena Festibala, que nació en Kasino Zaharra, se refugió en el frontón Jostaldi por la pandemia y ... ha encontrado su ubicación ideal los últimos años en el aparcamiento de la playa, cerca de la zona de ocio del puerto deportivo.

Con entrada gratuita, Fenomena propone un menú intenso e internacional para esta tarde-noche. La música empezará a sonar a las 17.00 con un homenaje al fallecido Elliot Smith, en el que participarán Miren Iza, Dani Llamas, Joseba Irazoki, María Rodés, Flecha, Leire Melenas, Ferrán Resines, Galder Izagirre y Dafnis Linares. Después irán pasando por el escenario Pinpilinpussies (Barcelona-Bermeo), Ebbot Lundberg and The solar circus (Suecia), The guru guru (Bélgica) y cerrará, a partir de las 23.00, Black Rainbows (Italia).

Festival Este sábado, de 17.00 a 0.00 en el aparcamiento de la playa, entrada gratuita. Vaso solidario para Gaza.

Desde la organización, Ernesto Villar explica que «ponemos toda nuestra pasión, todo el entusiasmo posible, en este festival. Pero no solo los que formamos Fenomena Elkartea, sino también todos los voluntarios con los que contamos este día y los hosteleros del puerto deportivo».

Ese entusiasmo se ha contagiado este año a los que van a participar en el homenaje a Elliot Smith. «Surgió de una manera tímida pero ha ido cobrando fuerza y todos los que van a participar están con muchas ganas. Han trabajado seguramente más de lo que pensaban. Va a ser algo excepcional, de una sola vez».

Añade Villar que «el festival está consolidado, el público ya sabe cómo es. Traemos grupos que a veces no son conocidos por algunos pero que ofrecen actuaciones que dejan satisfechos a todos». Y destaca que «sobre todo el año pasado, notamos que muchos de los espectadores venían de fuera».

La entrada es gratuita, pero Fenomena Festibala recaudará fondos para enviar a Gaza. Explica que «cada vaso cuesta dos euros y la recaudación se la daremos a Etxara Elkartea». Aprovechó la presentación del festival para agradecer «al Ayuntamiento y patrocinadores, entre los que contamos con aportaciones de muchas empresas pequeñas, así como a todos los colaboradores y a Psilocybe».

Ortzi Alonso, concejal de Cultura, recuerda que «Fenomena Festibala empezó de manera humilde y ha crecido y se ha consolidado. Eso sí, sin perder su esencia, su personalidad». Además, destaca que «mueve mucha gente, muchos voluntarios».

Aprovechó para aplaudir «tanto la labor de Fenomena como de Psilocybe, los dos referentes de este tipo de música que tenemos en la ciudad».