El podio del concurso fotográfico se completó con tres habituales de la zona

Sus muchos paseos por la orilla le han dado el primer premio al irundarra.

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

Tres fotógrafos habituales en estas premiaciones ocuparon el podio del concurso fotográfico de fiestas, cuyo nombre puede inducir a error porque su tema no son las fiestas, sino Hondarribia en general.

El jurado, compuesto por el concejal de Cultura Ortzi Alonso, los fotógrafos Estitxu Ortolaiz, Agurtzane Ortolaiz y Floren Portu y Maddi Carton como secretaria, eligió 'Paseo por la orilla', del irundarra Gerardo García como mejor imagen entre las 29 presentadas y completó el podio con 'Mirando para abajo' del irundarra Oskar Gaskon y con 'Arraunlarien hankak' del hondarribitarra Simón Arrigain. Los autores recibieron sendos premios de 500, 400 y 300 euros por sus trabajos.

Foto 'robada' en la playa

Gerardo García cuenta que «no participo en muchos concursos, pero sí soy fiel a los de Hondarribia, el de Irun, los de los calendario municipales y el de El Diario Vasco».

Para tener tantas fotos que poder presentar, el irundarra pasea muchas veces con su cámara en la mano, pero no es el caso de 'Paseo por la orilla'. «Voy mucho a la playa y paseo por la orilla pero no con la cámara, sino con el móvil en el bolsillo. Algunos ponen el grito en el cielo pero está claro que hay móviles con los que se pueden hacer fotos buenas. Y la playa siempre te ofrece algo».

En este caso ese algo tuvo un toque furtivo. «Los que estamos metidos en la fotografía tenemos fama de mirones y esta vez me iba a cruzar con esta pareja que me pareció encantadora. Vi la foto pero no la quise hacer de frente, disimulé, nos cruzamos y la saqué cuando estaban de espaldas».

Los protagonistas de la imagen «no se enteraron y tampoco supe quiénes eran, no volví a verles en la playa».

A veces a cazar, otras a pescar

El segundo premio ha recaído en Oskar Gaskon, que este año también ha sido segundo en el concurso fotográfico de la Feria Medieval.

El irundarra explica que «es una fotografía de calle y cuando los fotógrafos hacemos fotografía de calle solemos decir que o vamos de caza o vamos de pesca». Es decir, «que cuando vamos de caza, disparas a lo que salga y si vamos de pesca, tenemos que esperar».

En el cruce de las calles San Nicolás y Juan de Laborda, Gaskon tenía fichado un encuadre que le gustaba y «me quedé esperando a que pasasen personas y aconteciese algo interesante hasta que apareció un chico con el teléfono mirando hacia abajo y me pareció que era la toma correcta de unas cuántas que hice en ese sitio».

Su reflexión es que «la foto es muy actual porque estamos todos mirando hacia abajo, a los móviles, y este chico se está perdiendo la belleza del lugar».

Más curiosa que buena

Simón Arrigain también es habitual en los podios de estos concursos. Apunta el hondarribitarra que «suelo participar en el de fiestas, mercado medieval, calendario... He tenido varios premios en años anteriores» aunque reconoce que esta vez «no me tocaba ganar porque las otras dos fotos son bastante mejores que la mía. Son muy buenas».

Su foto recoge a los remeros de la Ama Guadalupekoa junto a la trainera, a punto de iniciar un entrenamiento. «Fue de casualidad. Pasaba por allí y saqué varias fotos de ese momento, con una composición peculiar. La presenté al concurso porque la veía curiosa más que buena. Y además entra bien en la temática del concurso».