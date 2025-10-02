Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pianista Marine Guilleux y la acordeonista Marina Hernáez forman el dúo 'A deux temps'.

Irun

«Cuando paso por el auditorio suelo pensar, alguna vez volveré a tocar ahí»

La acordeonista hondarribitarra Marina Hernáez, junto con la pianista bretona Marine Guilleux, ofrece este sábado un recital en Itsas Etxea

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Este sábado, a partir de las 19.00 y con entradas a tres euros que se pueden comprar en la oficina de Arma Plaza ... o en la web de Kutxabank Tickets, la acordeonista hondarribitarra Marina Hernáez ofrecerá, formando el dúo 'A deux temps' junto con la pianista bretona Marine Guilleux, un concierto en el auditorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  8. 8 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  9. 9 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Cuando paso por el auditorio suelo pensar, alguna vez volveré a tocar ahí»

«Cuando paso por el auditorio suelo pensar, alguna vez volveré a tocar ahí»