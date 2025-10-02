Irun«Cuando paso por el auditorio suelo pensar, alguna vez volveré a tocar ahí»
La acordeonista hondarribitarra Marina Hernáez, junto con la pianista bretona Marine Guilleux, ofrece este sábado un recital en Itsas Etxea
Hondarribia
Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16
Este sábado, a partir de las 19.00 y con entradas a tres euros que se pueden comprar en la oficina de Arma Plaza ... o en la web de Kutxabank Tickets, la acordeonista hondarribitarra Marina Hernáez ofrecerá, formando el dúo 'A deux temps' junto con la pianista bretona Marine Guilleux, un concierto en el auditorio.
Recuerda Hernáez que «toqué en Itsas Etxea en 2011 y muchas veces cuando paso por ahí pienso, 'algún día volveré a tocar en el auditorio...'. Ese día va a llegar, mañana».
Concierto Marina Heránez (acordeón) y Marien Guilleux (piano), este sábado a las 19.00 horas en el auditorio.
Programa 'Concierto para dos claves BWV 1061' (J.S. Bach), 'Pavana' (G. Fauré), 'Libertango' (A. Piazzolla), 'Tango' (A. Rossenblatt), 'Brehme' (G. Hermosa), 'Tango pour Claude' (R. Galliano) y 'Anantango' (G. Hermosa).
Lógicamente, una actuación en casa le hace «mucha ilusión, pero por otro lado me da mucho respeto. En Hondarribia he tocado en varias ocasiones, acompañando a Eskifaia, en el alarde de txistularis... pero siempre en segundo plano. Esta vez es diferente e impone más porque todo el protagonismo recae en nosotras directamente y la presión es mucho mayor».
La hondarribitarra empezó sus estudios de música en casa, los siguió en el conservatorio de Irun y Musikene y los redondeó en Alemia. Ahora lleva seis años como profesora de acordeón en el conservatorio de Pau y en el de Baiona.
Explica cómo «en Francia hay más oportunidades para tocar. Hay pequeños circuitos para profesores y de ahí surgen las colaboraciones con otros maestros». En el conservatorio de Pau tienen un un circuito de conciertos al que puedes presentar proyectos y mi compañera fue la que propuso un dúo de piano-acordeón para potenciar un poco los instrumentos polifónicos, que quizás no se ven tanto como otros».
En junio «dimos un concierto en Pau, nos gustó y hemos querido repetirlo. Nos parece importante mostrar un trabajo que hacemos paralelo a la enseñanza, que es la interpretación, tanto de cara a nuestros alumnos como al público en general».
Repertorio variado
Hernáez y Guilleux querían ofrecer «un concierto que fuera muy vistoso, con un repertorio bonito, dinámico y con mucha energía». No es habitual la combinación piano-acordeón pero «sí hay algunas obras». La naturaleza de los temas que interpretarán mañana es diversa. «Por un lado hay música barroca, que hemos arreglado o que hemos amoldado cada una a su instrumento, también hemos hecho algún arreglo de alguna pieza más contemporánea para dos pianos, y por último las obras propias para piano y acordeón».
En definitiva, «hemos querido mezclar lo clásico y lo contemporáneo, hacer un pequeño viaje de la música barroca a la música de hoy en día, con el tango de por medio. Con obras más o menos conocidas, hemos creado una propuesta que también aúna música francesa».
