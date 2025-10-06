Najat Kaanache presidirá el jurado del vigésimo Campeonato de Pintxos

Tras meses de preparación, tanto de la organización como de los cocineros, estamos ya en la recta final hacia el XX Campeonato de Pintxos ... 18/70 Euskadi y Navarra - Euskal Herriko XX. Pintxo Txapelketa, que se celebrará la semana que viene en el auditorio.

60 cocineros de bares y restaurantes de Euskal Herria (seis de Gipuzkoa, catorce de Araba, veinte de Bizkaia, catorce de Nafarroa y seis de Iparralde) pelearán por suceder en el palmarés al Terrae de Cambo les Bains y su 'Naiades', ganador de la edición anterior y primer campeón llegado desde Iparralde.

Evento XX Campeonato de Pintxos 18/70 Euskadi y Navarra (Euskal Herriko XX. Pintxo Txapelketa), de los días 13 al 15 en el auditorio.

Participantes 60 bares y restaurantes de Euskal Herria, entre ellos los hondarribitarras Gran Sol y Danontzat y el irundarra Manolo.

Entonces cinco fueron los representantes locales y esta vez serán sólo tres. Por Hondarribia, Iñigo Tizón y Alberto Loro del Gran Sol presentarán 'Gato basque', Gorka Irisarri del Danontzat ha preparado 'Okiducky' y además Iñaki Barrios del irundarra bar Manolo defenderá 'Bilingüe'.

Tres días de showcooking

El lunes, mañana y tarde, y el martes por la mañana se celebrarán las clasificatorias. El martes por la tarde tendrá lugar la semifinal y el miércoles por la mañana se disputará la final. Todo ello en formato showcooking, con entrada gratuita en el auditorio y retransmisión en directo por youtube.

El jurado que determinará al ganador y restantes premios de este renombrado evento estará presidido por Najat Kaanache, del restaurante Nur de Fez en Marruecos. Es una cocinera nacida en Orio, impregnada de la cocina vasca, con el conocimiento adquirido en los mejores restaurantes del mundo, que vertebra su cocina en torno a mensajes sencillo y de gran profundidad. Por un lado, el valor de los productos, los del entorno, sencillos y que nos aportan la gran riqueza de comer saludable.

Najat Kaanache ha trabajado y aprendido en las cocinas más laureadas de Europa y Estados Unidos, como Noma de René Redzepi en Copenhague, The French Laundry de Thomas Keller en California, Alinea de Grant Achatz en Chicago, Per Se de Nueva York y El Bulli de Ferran Adriá.

Conocida con el sobrenombre de 'la cocinera itinerante' por su extenso periplo, recibió el Premio Internacional de Convivencia de la ciudad de Ceuta por representar el empoderamiento de las mujeres, la mezcla de culturas como fortaleza, la convivencia y la ecología. Se considera ciudadana del mundo, orgullosa de sus orígenes vascos y marroquíes y confiesa que el secreto de su éxito es cocinar con el alma.

Mika Pop en el jurado

Una de las integrantes del jurado será Mika Pop, del restaurante Mika de Hondarribia. Además, en la final se formará un jurado popular, elegido por BTravel, que tiene la misión de otorgar el Premio al pintxo popular.