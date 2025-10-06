Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nacida en Orio, Najat Kaanache es conocida como «la cocinera itinerante».

Hondarribia

Najat Kaanache presidirá el jurado del vigésimo Campeonato de Pintxos

El evento tendrá lugar la próxima semana en el auditorio, con la representación local a cargo de Gran Sol Danontzat y Manolo

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13

Comenta

Tras meses de preparación, tanto de la organización como de los cocineros, estamos ya en la recta final hacia el XX Campeonato de Pintxos ... 18/70 Euskadi y Navarra - Euskal Herriko XX. Pintxo Txapelketa, que se celebrará la semana que viene en el auditorio.

