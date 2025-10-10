La marcha cicloturista Vila Bira reunirá a 800 participantes en su cuarta edición

800 dorsales, todos los que había, han sido asignados para la marcha cicloturista Vila Bira, cuya cuarta edición se celebrará este domingo. Será el ... acto central de un fin de semana que se completa este sábado con la marcha infantil (11.30) y con la charla que ofrecerán Patxi Vila y Haimar Zubeldia, invitado de honor de este año (19.30). Todo ello en el frontón Jostaldi.

Todo, salvo la marcha en sí, que tendrá un recorrido de 115 kilómetros yendo hacia Bera, Lizuniaga, Sara, Lizarrieta, Etxalar, Lesaka, Agiña, Aritxulegi, Oiartzun, Lezo, Jaizkibel y acabando en Hondarribia. Se acumulan 2.283 metros de desnivel con las cinco ascensiones.

Josetxo Berasategi, del comité organizador, explica que «tenemos un recorrido precioso y el tiempo va a ayudar. Pusimos el tope en 800 dorsales y se ha apuntado más gente, pero no queremos crecer sin control». Se muestra orgulloso de que «el 13%, dos puntos más que el año pasado, son mujeres. Y en total, la mitad son de Iparralde».

Para Lupe Queiruga, concejala de Deportes, «un evento de este tipo siempre es bienvenido y contará con el apoyo del Ayuntamiento. Se fomenta el deporte, pero no de forma competitiva sino de ocio y salud, que también son aspectos muy importantes». Además, valoró «el aumento de participación femenina»

Por segundo año el centro de operaciones será el frontón Jostaldi, lo que implicará «alteraciones de tráfico en la calle Biteri, por lo que pedimos comprensión a los vecinos. La calle se cortará el sábado de 11.30 a 12.30 y el domingo de 7.30 a 8.30, que es cuando se da la salida, y luego se reabrirá hasta las 12.30, cuando empezarán a llegar los participantes».

Todos ellos cuentan ya con el maillot conmemorativo de la prueba, en el que ha dejado su sello la Fundación Naturklima. Xabier Esteban explica que «la moda y el textil tienen su peso en el cambio climático, por lo que hemos elaborado un maillot con materiales reciclados y pedimos a los participantes que donen sus prendas de licra este fin de semana en el Jostaldi para que podamos seguir en esta tarea». Naturklima es uno de los patrocinadores principales, junto con Specialized, Carwagen Defender, GES y 226ers.

Patxi Vila reconoce que «es un fin de semana muy especial para mí, un gusto compartir estas carreteras con tanta gente. La mayoría conoce estos txokos pero algunos los descubrirán este domingo».