Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El frontón Jostaldi se estrenó el año pasado como epicentro de la Vila Bira, que cumple su cuarta edición. I.A.

Hondarribia

La marcha cicloturista Vila Bira reunirá a 800 participantes en su cuarta edición

Se celebrará este domingo con salida y llegada en el frontón Jostaldi y un recorrido por Gipuzkoa, Lapurdi y Nafarroa

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

Comenta

800 dorsales, todos los que había, han sido asignados para la marcha cicloturista Vila Bira, cuya cuarta edición se celebrará este domingo. Será el ... acto central de un fin de semana que se completa este sábado con la marcha infantil (11.30) y con la charla que ofrecerán Patxi Vila y Haimar Zubeldia, invitado de honor de este año (19.30). Todo ello en el frontón Jostaldi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La marcha cicloturista Vila Bira reunirá a 800 participantes en su cuarta edición

La marcha cicloturista Vila Bira reunirá a 800 participantes en su cuarta edición