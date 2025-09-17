Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
La presentación de la próxima Txingudi Korrika tuvo lugar en el Ayuntamiento de Hendaia. I.A.

Hondarribia

La 'Inmobiliaria Urme-Txingudi Korrika' cuenta ya con más de 500 inscritos

La carrera que sale de Hendaia, pasa por Irun y acaba en Hondarribia se celebrará el 5 de octubre

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58

El Ayuntamiento de Hendaia acogió este miércoles la presentación de la 'XXVI Inmobiliaria Urme-Txingudi Korrika', que saldrá desde aquella localidad el domingo 5 ... de octubre para acabar en Hondarribia tras haber pasado por Irun. En total 10 kilómetros, homologados, y ya 500 inscritos (33% mujeres), por lo que se batirá la cifra de participantes del año pasado, 602. La inscripción estará abierta en la web www.kirolprobak.com hasta el viernes 3 a las 13.00 y actualmente cuesta 18 euros, 22 en la última semana. No será posible apuntarse el mismo día de la carrera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  6. 6 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  7. 7 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  8. 8

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La 'Inmobiliaria Urme-Txingudi Korrika' cuenta ya con más de 500 inscritos

La &#039;Inmobiliaria Urme-Txingudi Korrika&#039; cuenta ya con más de 500 inscritos