La 'Inmobiliaria Urme-Txingudi Korrika' cuenta ya con más de 500 inscritos

El Ayuntamiento de Hendaia acogió este miércoles la presentación de la 'XXVI Inmobiliaria Urme-Txingudi Korrika', que saldrá desde aquella localidad el domingo 5 ... de octubre para acabar en Hondarribia tras haber pasado por Irun. En total 10 kilómetros, homologados, y ya 500 inscritos (33% mujeres), por lo que se batirá la cifra de participantes del año pasado, 602. La inscripción estará abierta en la web www.kirolprobak.com hasta el viernes 3 a las 13.00 y actualmente cuesta 18 euros, 22 en la última semana. No será posible apuntarse el mismo día de la carrera.

Ibon Muñoz, del Super Amara-BAT, recordó que «el año pasado tuvimos una edición especial, por ser la número 25, y ahora volvemos a la normalidad». Eso sí, en domingo por la mañana, franja horaria que se estrenó precisamente en la pasada edición. En años anteriores «recogimos bastantes inquietudes de corredores, tanto en las encuestas como verbalmente, de que el sábado por la tarde a veces hacía mucho calor. Nos hemos trasladado al domingo por la mañana y se dará la salida a las 10.00. Unos minutos antes se da la salida a los participantes en handbikes y silleas de ruedas, que tienen la inscripción gratis por gentileza de Salto System».

Además de a esa firma, Muñoz agradeció al Consorcio Transfronterizo, a los tres ayuntamientos, las policias locales, Super Amara, Diario Vasco y Laboral Kutxa, que es el sponsor de la carrera infantil que tendrá lugar la víspera en el Stadium Gal». Será de 10.00 a 11.00 y las inscripciones, gratuitas, se deben completar en la página web www.kirolprobak.com.

Igualmente aplaudió a «Urpean, que lleva ya once años compartiendo la coorganización con nosotros. Es un dato bastante importante, porque hemos tenido hasta cuatro clubs que nos han ayudado al otro lado del Bidasoa».

Concejales de los tres ayuntamientos implicados estuvieron presentes en la presentación y el local Jean Michel Arruabarrena destacó que «la Txingudi Korrika va más allá de la competición y nos permite una celebración conjunta, sin distinción de nacionalidad o de lengua». Aprovechó para «felicitar a organizadores y voluntarios».

El irundarra Borja Olazabal añadió que esta carrera tiene «una 'xarma' especial, con un recorrido precioso, con pocas cuestas, y uniendo las tres ciudades. Llenarlas de deportes es siempre positivo y de la mano del BAT, que es garantía de buena organización». En definitiva, «es un plan perfecto para ese día».

Por último, la hondarribitarra Lupe Queiruga insistió en el «recorrido tan especial que tiene esta prueba, tan arraigada en nuestra bahía, con el que se rompen las fronteras administrativas y une a las tres ciudades». Agradeció «el carácter inclusivo de la Txingudi Korrika. No hay muchas carreras que abren su puerta a deportistas en handbike y silla de ruedas».