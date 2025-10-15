El Gran Sol engrandece su leyenda

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El Gran Sol ya era el dominador del Campeonato de Euskal Herria de pintxos, único con más de una victoria y nada menos que cuatro, y ayer se impuso en la vigésima edición. De esta forma, 'Gato basque' se suma a 'Huevo al oro con migas de pastor y chipirón' (2010), 'Tosta de bacalao ahumado con foie, pimiento de piquillo y vinagreta de soja' (2013), 'Mika' (2017) y 'Tizón' (2023), los otros pintxos con los que se coronó campeón.

El podio del 'XX Campeonato de Pintxos 18/70 Euskadi y Navarra · Euskal Herriko XX. Pintxo Txapelketa' se completó con dos establecimientos gasteiztarras: 'Tendón de Aquiles, de Juan García e Iván Fernandez, del Toloño en segunda posición y tercero 'El tigre de la Libe', de Aitzol Narbona y Ander Orive, del Dólar.

Al conocer el veredicto del jurado, los integrantes del Gran Sol estallaron de júbilo e Iñigo Tizón explicaba que «sabiendo el nivelazo que hay, no esperas que puedas ganar o al menos no tienes la seguridad». Lo que sí sabe es que «habíamos hecho un buen trabajo, pero también que los demás participantes lo habían hecho».

Ir pasando fases

A lo largo de la semana «el hecho de ir pasando fases te motiva, pero no sabes qué va a pasar al final. Sí que en el bar habíamos tenido muy buena acogida, pero después está el papel del jurado».

Un jurado que quizás, inconscientemente, podría penalizar al Gran Sol por haber ganado tantas veces con anterioridad. Preguntado por esta cuestión, Tizón considera que «quizás puede ser un hándicap. Pero al final se ve que valoran el trabajo».

El cocinero del Gran Sol está orgulloso de este nuevo premio porque «este concurso es de los más importantes que hay».

'Gato basque' es «una versión del gateau basque, pero intentando hacerlo salado y adaptando esos dulzores y la historia de ese pastel al formato pintxo».

Recuerda que «llevábamos tiempo barajando el concepto del pintxo-postre, que no existe. Nos hemos complicado un poco pero ha sido algo buscado. Hemos intentado hacer algo que todavía no se ve mucho o no se ha hecho mucho».