Cinco talleres de literatura a la semana en la biblioteca

Queda poco para que arranque un nuevo curso de los talleres de literatura de Zuloaga Etxea y pocas plazas también son las que hay ... disponibles. El jueves se cerrará el plazo de inscripción y las personas interesadas pueden inscribirse presencialmente en Zuloaga Etxea, llamando al teléfono 943 11 12 85 o en la web www.hondarribia.eus.

Los talleres ofrecen a los participantes la oportunidad de intercambiar impresiones sobre las obras y mantener conversaciones enriquecedoras. El objetivo es fomentar el gusto por la lectura y promover el debate literario entre las/los participantes.

El taller 'Cita con el libro' se desarrolla los martes y miércoles, de 16.15 a 17.45. En el mismo horario, pero los jueves, es la cita de la literatura y análisis en euskera, 'Liburuaren hitzordua'. Esos tres días la coordinadora de las sesiones es la escritora y guionista Yurre Ugarte.

En lo que queda de año, en 'Cita con el libro' se trabajarán 'Un detalle menor', de Adania Shibli (7 y 8 de octubre), 'Nosotros no ahorcamos a nadie' de Unai Elorriaga (4 y 5 de noviembre) y 'Maddi y las fronteras' de Edurne Portela (2 y 3 de diciembre) mientras que las lecturas en euskera serán 'Mundu zitalaren kontra' de Lizar Begoña (16 de octubre), 'Monogamoak' de Iñigo Astiz (13 de noviembre) y 'Detalle xume bat' de Adania Xibli (11 de diciembre). En cada taller habrá otras seis sesiones en 2026, hasta junio.

A estas tres citas entre semana hay que sumarle otras dos los sábados, una en castellano y otra en euskera.

De 11.30 a 13.00 se desarolla 'Un sábado, un libro', coordinado por Mertxe Tranche, y la novedad para este curso es que Maite Darceles coge el testigo de Ane García al frente de 'Pentsagune Feminista', de 11.00 a 13.00.

El objetivo de este taller es explorar diferentes aspectos del feminismo a través de una variedad de lecturas, creando un espacio seguro y enriquecedor para la discusión. Darceles es una consultora que trabaja con organizaciones, empresas y colectivos diversos, también es escritora.

Los libros de 2025 serán 'Caliban eta sorginak' de Silvia Federici (18 de octubre), 'La fantasía de la individualidad' de Almudena Hernando (15 de noviembre) y 'El cáliz y la espada' de Riane Eisler (13 de diciembre).