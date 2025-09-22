Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Yurre Ugarte, al fondo, es la dinamizadora de tres talleres de literatura a la semana. F. DE LA HERA

Hondarribia

Cinco talleres de literatura a la semana en la biblioteca

Las dinamizadoras de las actividades son Yurre Ugarte, Mertxe Tranche y Maite Darceles

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

Queda poco para que arranque un nuevo curso de los talleres de literatura de Zuloaga Etxea y pocas plazas también son las que hay ... disponibles. El jueves se cerrará el plazo de inscripción y las personas interesadas pueden inscribirse presencialmente en Zuloaga Etxea, llamando al teléfono 943 11 12 85 o en la web www.hondarribia.eus.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cinco talleres de literatura a la semana en la biblioteca

Cinco talleres de literatura a la semana en la biblioteca