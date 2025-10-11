Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde Igor Enparan se trasladó a Ficoba con motivo de la oposición para puestos de administrativo. I. A.

Hondarribia

El Ayuntamiento está inmerso en la consolidacion de los puestos de trabajo

La tasa de temporalidad era del 70% y se han puesto en marcha procesos de selección mediante concurso y mediante oposiciones

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46

Esta semana uno de los pabellones de Ficoba ha sido 'conquistado' por el Ayuntamiento de Hondarribia, para llevar a cabo la primera etapa del ... proceso de selección para cubrir cinco plazas de administrativo. Teniendo en cuenta que se habían apuntado casi seiscientas personas, no hay en la ciudad un lugar adecuado para hacer el examen y se trasladó a Ficoba.

