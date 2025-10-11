El Ayuntamiento está inmerso en la consolidacion de los puestos de trabajo

Esta semana uno de los pabellones de Ficoba ha sido 'conquistado' por el Ayuntamiento de Hondarribia, para llevar a cabo la primera etapa del ... proceso de selección para cubrir cinco plazas de administrativo. Teniendo en cuenta que se habían apuntado casi seiscientas personas, no hay en la ciudad un lugar adecuado para hacer el examen y se trasladó a Ficoba.

Este proceso de selección forma parte de la oferta pública de empleo ordinaria, que se enmarca en el proceso de consolidación de los puestos de trabajo en la administración. con el objetivo de reforzar y estructurar la administración municipal.

En los últimos meses se han puesto en marcha procesos de selección tanto por concurso como por oposición. En el primer grupo entran 32 plazas: técnico cultural, arqueólogo, arquitecto técnio, responsable del departamento de Euskera, trabajador social, delineante, administrativo, portero, profesor de euskera (4), agente de primera (4), policía municipal (12) y administrativo auxiliar (4). Mediante concurso-oposición son cinco plazas de policía municipal y una de administrativo, oficial electricista, técnico de administración general y trabajador social.

Temporalidad acumulada

Los procesos de estabilización derivan de la Ley 20/2021, que busca dar solución a la temporalidad acumulada durante años en las administraciones públicas. En el caso del Ayuntamiento de Hondarribia, el alcalde, Igor Enparan, recuerda que «la situación era bastante grave, ya que la tasa de temporalidad era del 70% cuando la ley entró en vigor».

Añade Enparan que «desde que llegamos al Ayuntamiento, una de nuestras principales prioridades ha sido estabilizar la situación laboral del personal y mejorar sus condiciones, ya que ello repercute directamente en la atención y en la calidad del servicio que ofrecemos a la ciudadanía».

A raíz de la citada ley, el Ayuntamiento convocó 41 puestos, distribuidos en 17 procesos selectivos diferentes, lo que «ha permitido estabilizar a 37 empleados/as municipales, mientras los restantes siguen en proceso». Desde el año pasado, se han convocado 21 plazas mediante concurso-oposición.

Enparan destaca que la convocatoria iniciada en Ficoba supone «un hito importante para Hondarribia. Gracias al trabajo realizado en los últimos años, el Ayuntamiento ha completado prácticamente el proceso de estabilización. Ahora iniciamos una nueva etapa con procesos selectivos ordinarios» para cubrir plazas mediante funcionarias y funcionarios de carrera.