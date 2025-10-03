Abotsanitz estima que «la liquidación de Hondarribia Lantzen marca un hito»

I.A. HONDARRIBIA. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17 Comenta Compartir

En el pleno de la semana pasada se aprobó, con votos a favor de Abotsanitz y EH Bildu y en contra de EAJ-PNV y PSE, la liquidación de Hondarribia Lantzen, algo que Abotsanitz considera «un hito», ya que «hemos repetido muchas veces que la municipalización de los servicios y el control municipal del patrimonio son clave».

La concejala de Deportes, Lupe Queiruga, explicó que «la auditoría externa realizada a las cuentas de 2023 de Hondarribia Lantzen determinó claramente que la sociedad se encontraba en una situación de disolución en base a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y que la única manera de solventar esta situación era volver a utilizar recursos del Ayuntamiento para regularizarla y garantizar su viabilidad».

Recordó Queiruga que «creada en 1992, ha sido una sociedad que se ha alejado de su objetivo fundacional, que principalmente era la promoción urbanística, sacando adelante las viviendas del Puntal y Rebellin y la construcción del polideportivo. En los últimos 27 años, desde la finalización de la construcción del polideportivo Hondarza, la actividad de la sociedad se ha centrado en la gestión de este edificio, sin que, sorprendentemente, hubiera ninguna encomienda para ello». Y en el año 2012, «el Ayuntamiento decide la adhesión del frontón Jostaldi a favor de la sociedad, para su gestión, pero sin realizar los trámites legales pertinentes, sorprendente mínimo».

Desacuerdo con la gestión

En definitiva, era «una sociedad sin trabajadores, que funciona únicamente con un consejo de administración formado por políticos. ¿Quién ha supervisado durante años la gestión de los servicios, de las instalaciones? Más que una actividad societaria, Hondarribia Lantzen se ha utilizado como instrumento para realizar un tipo de gestión con el que no estamos de acuerdo».

En el proceso de disolución, «nos encontramos que no había un inventario de bienes y derechos, por lo que hemos tenido que realizar un trabajo arduo de análisis e investigación para obtenerlo, detectando en este proceso situaciones enrevesadas».

Desde Abotsanitz recuerdan que Lantzen es «uno de los mejores ejemplos de opacidad de EAJ-PNV cuando gobernaba» e incluso aseguran que «en las últimas décadas, con total impunidad, el PNV la ha utilizado para otros cometidos».

Tras la liquidación y como consecuencia de «casi dos años de laboriosa investigación, van a pasar a manos del pueblo ocho garajes, cuatro locales, varias parcelas y el control del polideportivo». Ahora «el Ayuntamiento va a gestionar el control financiero, las intervenciones en obras e inversiones y las licitaciones de contratos acerca de ese patrimonio y del servicio del polideportivo».

El partido gobernante, en coalición con EH Bildu, asegura que «la liquidación de esta sociedad es uno de los más claros ejemplos de levantamiento de alfombras, rompiendo con la dinámica del PNV de no rendir cuentas ante nadie y haciendo públicos los tejemanejes internos».