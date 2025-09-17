Visita a Alkerdi en Jornadas Europeas de Patrimonio

A. D. C. URDAZUBI-URDAX. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Un año más, el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana, se ha sumado a la iniciativa promovida por el Consejo de Europa para celebrar las Jornadas Europeas del Patrimonio, que tendrán lugar entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre. Estas jornadas tienen como objetivo sensibilizar sobre el patrimonio común europeo y la necesidad de protegerlo, así como fomentar la inclusión, la solidaridad y la creación de experiencias compartidas en torno a él. Este año, se cuenta con la participación de alrededor de 40 localidades navarras.

El lema de esta edición, 'Patrimonio y Arquitectura: ventanas al pasado, puertas al futuro', invita a reflexionar sobre cómo la arquitectura refleja la memoria colectiva y, al mismo tiempo, abre nuevas perspectivas de uso, conservación y disfrute para el futuro. Se han organizado desde visitas a monumentos históricos y recorridos por conjuntos urbanos hasta actividades centradas en la arquitectura rural, industrial o contemporánea, así como en los oficios tradicionales vinculados a la construcción.

En Urdazubi

Las Jornadas llegan este año a la comarca solo a Urdazubi-Urdax, que ofrece dos visitas, al Museo del Monasterio de San Salvador el 26 de septiembre a las 14.00 horas y a las cuevas de Alkerdi y Berroberria, el 4 de octubre a las 11.00.

El Museo del Monasterio de Urdax, que contiene las reliquias religiosas, cuenta la historia del pueblo y del monasterio del siglo XI al XVIII. Este el único monasterio que la Orden premostratense fundó en el Reino de Navarra. El museo es ademas un mirador sobre el claustro desde donde podemos contemplar y disfrutar de esta arquitectura. Información e inscripciones en otxondo@gmail.com ó 948 599 031.

El covacho de Berroberria es el lugar en el que habitaron los grupos humanos que grabaron en la paredes de la vecina cueva de Alkerdi 1. Se accederá a esta última para contemplar las únicas manifestaciones de arte rupestre que se conocen en Navarra, con una antigüedad de 12.000 años. Se podrán observar las representaciones grabadas en la pared de bisontes, caballos y ciervos. Es conveniente llevar calzado de monte, linterna y si se tiene casco, que puede ser de bicicleta.Información e inscripciones (Irene Cueli) 848 421 526.