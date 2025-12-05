Los trabajadores de Benito Menni continúan con sus reivindicaciones

A. D. C. Baztan. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Los trabajadores del Centro Hospitalario Benito Menni de Elizondo continúan con la huelga, esta última se desarrolla desde el 1 hasta el 24 de diciembre y ayer, día 5, se volvieron a concentrar en la plaza de Elizondo. En la concentración recordaron que del 10 al 12 de diciembre llevarán una marcha desde Elizondo hasta Pamplona.

Los trabajadores del centro Benito Menni de Elizondo cumplen hoy 94 jornadas de huelga y siguen con sus reivindicaciones. Hace un año que se cerró uno de los tres edificios del centro y los trabajadores han denunciado «el despido de trabajadores y el deterioro de las condiciones laborales y del servicio que se presta a los usuarios». Han realizado movilizaciones, han pedido soluciones a la empresa y al Gobierno de Navarra. Los trabajadores aclaran que se trata de un servicio público, «subcontratado y mantenido con dinero público. Es inaceptable que el gobierno permita a la empresa priorizar los beneficios privados a costa de perjudicar el servicio, el empleo y las condiciones laborales».

Del 10 al 12 de diciembre han organizado una marcha desde Elizondo hasta Pamplona. El 10 de diciembre irán de Elizondo a Mugairi, el 11 de diciembre desde Mugairi hasta Arre y el 12 de diciembre, desde Arre a Pamplona donde celebrarán un acto central a las 11.00 horas. Ese día cumplirán sus cien días de huelga.