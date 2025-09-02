Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pelotaris, responsables deportivos y representantes políticos durante la presentación del torneo que se realizó ayer.

Baztan Bortziriak

El Torneo Comunidad Foral de Navarra de Pelota Femenina recalará en Irurita

76 pelotaris competirán a partir del sábado y hasta el 5 de octubre en mano, paleta goma y, por primera vez, paleta cuero

A. MARIEZKURRENA

BAZTAN BIDASOA.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15

Irurita será escenario de una de las jornadas del Torneo Comunidad Foral de Navarra de Pelota Femenina que comienza este sábado, 6 de septiembre y se prolongará hasta el 5 de octubre. Además del frontón baztandarra, se disputarán los partidos en el de Zizur Mayor / Zizur Nagusia, Aurizberri / Espinal, Leitza, Aoiz / Agoitz, Tafalla, Olite / Erriberri, Huarte / Uharte, Lekunberri y el frontón del Navarra Arena en Pamplona / Iruñea.

El torneo, impulsado por el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física (INDAF), y en colaboración estrecha con la Federación Navarra de Pelota Vasca, jugarán 76 pelotaris de mano, paleta goma y, por primera vez, paleta cuero.

La competición de élite contará con un formato por parejas donde las delanteras y zagueras jugarán todas con y contra todas, obteniendo una puntuación según los resultados de cada partido. De esta forma, las pelotaris que ocupen las dos primeras posiciones de cada demarcación conseguirán el pase directo a la final.

Entre las manistas de élite se encuentran las navarras Laia Salsamendi, Aizane Ibarrola, Goiuri Zabaleta, Leire Oscoz, Ane Mendiburu, Olatz Ruiz de Larramendi, Arrate Bergara y la guipuzcoana Nora Mendizabal.

En la modalidad de paleta cuero, por su parte, también se contará con pelotaris de primer nivel, entre ellas las navarras Irati Purroy, Haizea Salanueva, Uxue Murillo, Olaia Sarasibar, Elaia Zabalza, las alavesas Nagore Martín e Irati Ruiz de Auza, así como la francesa Marie Goyenetche.

Esta quinta edición del Torneo Comunidad Foral de Navarra de pelota femenina contará con importantes novedades. La primera, según ha explicado la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, «tiene que ver con la promoción de la pelota», a través de un espacio denominado 'Txoko pelotazale'. Se trata de un área recreativa y de animación dirigida a todo el público, que se instalará junto al frontón que sea la sede de esa jornada de la competición.

Asimismo, Esnaola también ha destacado que la imagen del torneo se ha renovado, «con un logo nuevo que evoca los elementos principales de este deporte: la pelota, la pelotari y el frontis».

La consejera ha aprovechado también la presentación para «agradecer el trabajo y el acompañamiento de la Federación Navarra de Pelota Vasca en la organización de esta prueba deportiva, y por su labor en la visibilización de este deporte y en la inclusión de la mujer en el mismo». De la misma manera, ha valorado de forma muy positiva la labor del INDAF y de las entidades locales colaboradoras, y también la de «todas las personas que han colaborado en el desarrollo de esta edición y en las pasadas».

Asimismo, ha recalcado la importancia de los medios de comunicación en la visibilidad que obtienen esta clase de torneos. «El deporte femenino, y concretamente la pelota», ha señalado la consejera, «necesita de repercusión mediática, ya que pretendemos, en definitiva, ir sembrando para que, dentro de unos años, haya un público fiel e interesado en la pelota practicada por mujeres».

«El Torneo Comunidad Foral de pelota femenina nació con unos valores y una esencia que continúan vigentes: la de ir incorporando a las mujeres al deporte, en este caso de la pelota, y fomentar y hacer crecer una modalidad tan propia», ha señalado la consejera, que ha querido valorar también la importancia de esta competición para «generar referentes, dando impulso a su práctica en edades tempranas» y para acercar este deporte a «muchos y variados lugares de Navarra».

Finalmente, Esnaola ha cerrado su intervención reconociendo «a los clubes de toda Navarra, a las deportistas y a su entorno cercano, que disfrutan y hacen disfrutar, y que trabajan incansablemente por visibilizar y fortalecer la presencia femenina en este deporte».

Plazaz plaza

Por otro lado, continúa el torneo Plaza plaza. Este viernes, 5 de septiembre, se disputarán los partidos en Sunbilla; el día 12 en Saldias; el 13 de septiembre en Ituren; el 14, en Ezkurra; el 21, en Elgorriaga; el 28 de septiembre en Urroz y el 4 de octubre la gran final en Donamaria.

