Servicios Sociales y Gotti Burua alertan sobre los pelogros del regalar móvil

A. D. C.

bortziriak.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:24

A las puertas de la Navidad, los Servicios Sociales de Bortziriak y el movimiento de padres Gotti Burua alertan de los peligros de regalar un móvil propio a los niños. Ambas entidades continúan colaborando con el objetivo de reducir al máximo la posibilidad de proporcionar un móvil propio a los más pequeños y fomentar un uso responsable y saludable.

Precisamente, a las puertas de la Navidad, en plena temporada de regalos o compras, han llamado a «pensar qué se quiere regalar, ya que los regalos son artículos incondicionales».

Al tiempo que invitan a reflexionar sobre el tema, dan a conocer diferentes recursos. Por un lado, proponen «utilizar estrategias como la sensibilización entre padres y madres, el enriquecimiento de las estrategias educativas y la reflexión, los 'pactos familiares' o los contratos de uso intrafamiliar». Invitan a consultar la guía Doitu de orientación o visitar las webs www.almna.org o www.bortziriakgz.eus.

