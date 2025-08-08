Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los gigantes no faltarán la cita del Bertan Eguna de hoy. A.D.C.

Baztan-Bortziriak

Segundo día de celebraciones de la Asociación de comerciantes Bertan en Elizondo

En este II Bertan Eguna saldrán a la calle un total de 29 comercios y artesanos

Alicia del Castillo

Alicia del Castillo

Baztan/Bidasoa

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:50

La asociación de comerciantes Bertan Baztan, celebra hoy sábado 9 de agosto su segundo día de actividades en Elizondo. El primer Bertan Eguna tuvo ... lugar el pasado sábado y hoy la cita se repite con comercios en la calle. Desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde, 29 comercios y artesanos vendrán sus productos y creaciones en la calle. No faltarán a la cita los gigantes y gaiteros que recorrerán Elizondo a partir de las 11.30 horas, hora a la que también comenzará a sonar la música de KM0 Dj. Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, el grupo Baztango Mindeitze saldrá desde la Plaza para recorrer la localidad cantando.

