Segundo día de celebraciones de la Asociación de comerciantes Bertan en Elizondo

La asociación de comerciantes Bertan Baztan, celebra hoy sábado 9 de agosto su segundo día de actividades en Elizondo. El primer Bertan Eguna tuvo ... lugar el pasado sábado y hoy la cita se repite con comercios en la calle. Desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde, 29 comercios y artesanos vendrán sus productos y creaciones en la calle. No faltarán a la cita los gigantes y gaiteros que recorrerán Elizondo a partir de las 11.30 horas, hora a la que también comenzará a sonar la música de KM0 Dj. Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, el grupo Baztango Mindeitze saldrá desde la Plaza para recorrer la localidad cantando.

Loraldia

Loraldia, el certamen que premia la decoración en balcones y ventanas del Valle, entregó sus premios precisamente durante el primer Bertan Eguna. A esta V edición del concurso organizado por Arras Baztan se presentaron 19 propuestas. El objetivo es «mejorar la calidad ambiental y la imagen de Baztan, animando a la población al uso de materiales, plantas y flores con criterios ambientales y culturales para crear un entorno mejor y más agradable para vivir». Se quiere rescatar y mantener viva de esta manera «la tradición de decorar ventanas y balcones con plantas, como expresión cultural propia, elemento de ocio y salud como mensaje de compromiso con la belleza y el medio ambiente rural». Este año se presentaron 19 propuestas y el jurado ha premiado a seis de ellas con un bono de 50 euros ofrecido por la Asociación Bertan, además todos los participantes recibieron una planta como recuerdo.

Los galardones se repartieron en tres categorías. El premio al 'Mejor balcón o ventana' fue para María Etxenike Irigoien y María Pilar Córdoba, ambas de Irurita. En 'Mejor fachada de casa o caserío' el primer premio fue para María Josefa Barberena, de Perotxenea, en Elizondo; el segundo para Romi Bikondoa, de Pardiolenea, en Beartzun y el tercero para María Teresa Ibarra, de Miguelena, en Zigaurre. El galardón a 'Mejor fachada de establecimiento comercial, hostelero o turístico' fue para Txokoto Taberna de Elizondo.