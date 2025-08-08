Segundo día de celebraciones de la Asociación de comerciantes Bertan en Elizondo

Baztan-BortziriakSegundo día de celebraciones de la Asociación de comerciantes Bertan en Elizondo
En este II Bertan Eguna saldrán a la calle un total de 29 comercios y artesanos
Baztan/Bidasoa
Viernes, 8 de agosto 2025, 20:50
La asociación de comerciantes Bertan Baztan, celebra hoy sábado 9 de agosto su segundo día de actividades en Elizondo. El primer Bertan Eguna tuvo ... lugar el pasado sábado y hoy la cita se repite con comercios en la calle. Desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde, 29 comercios y artesanos vendrán sus productos y creaciones en la calle. No faltarán a la cita los gigantes y gaiteros que recorrerán Elizondo a partir de las 11.30 horas, hora a la que también comenzará a sonar la música de KM0 Dj. Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, el grupo Baztango Mindeitze saldrá desde la Plaza para recorrer la localidad cantando.
Loraldia
Loraldia, el certamen que premia la decoración en balcones y ventanas del Valle, entregó sus premios precisamente durante el primer Bertan Eguna. A esta V edición del concurso organizado por Arras Baztan se presentaron 19 propuestas. El objetivo es «mejorar la calidad ambiental y la imagen de Baztan, animando a la población al uso de materiales, plantas y flores con criterios ambientales y culturales para crear un entorno mejor y más agradable para vivir». Se quiere rescatar y mantener viva de esta manera «la tradición de decorar ventanas y balcones con plantas, como expresión cultural propia, elemento de ocio y salud como mensaje de compromiso con la belleza y el medio ambiente rural». Este año se presentaron 19 propuestas y el jurado ha premiado a seis de ellas con un bono de 50 euros ofrecido por la Asociación Bertan, además todos los participantes recibieron una planta como recuerdo.
Los galardones se repartieron en tres categorías. El premio al 'Mejor balcón o ventana' fue para María Etxenike Irigoien y María Pilar Córdoba, ambas de Irurita. En 'Mejor fachada de casa o caserío' el primer premio fue para María Josefa Barberena, de Perotxenea, en Elizondo; el segundo para Romi Bikondoa, de Pardiolenea, en Beartzun y el tercero para María Teresa Ibarra, de Miguelena, en Zigaurre. El galardón a 'Mejor fachada de establecimiento comercial, hostelero o turístico' fue para Txokoto Taberna de Elizondo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.