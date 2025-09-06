Reunión abierta para crear un grupo de acompañamiento de padres y madres

En Lesaka se va a llevar a cabo una reunión abierta para crear un grupo de acompañamiento de padres y madres. La lesakarra Estitxu Fernández, de la asociación Erroa, será la encargada de conducir las reuniones.

La primera cita tendrá lugar mañana lunes, 8 de septiembre, a las 18:00 en el salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad, organizada por el ayuntamiento y la sociedad Erroa

El Ayuntamiento de Lesaka y la asociación Erroa tienen previsto crear en Lesaka un grupo de acompañamiento para ayudar a los padres. «Queremos crear un grupo estable para ayudarnos y aprender unos de otros», han señalado. La primera convocatoria de una reunión abierta es para mañana lunes.

La lesakarra Estitxu Fernández Maritxalar, de la asociación Erroa, será la encargada de conducir las reuniones y los grupos.

En esta reunión abierta del lunes explicarán los objetivos y el funcionamiento de estos grupos, así como se conocerán las necesidades de los padres y madres.

También han informado de que los más pequeños serán bienvenidos y, además, si lo desean, habrá un servicio de vigilancia para los más pequeños.

Para poder contar con él habrá que avisar con antelación enviando un correo a la dirección electrónica siguiente: udala@lesaka.eus.

Es la primera iniciativa de estas características que se va a llevar a cabo en la comarca de Baztan-Bidasoa.