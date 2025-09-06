El próximo 17 de septiembre volverán las concentraciones «por la xalud»

A.D.C. BAZTAN. Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El próximo 13 de septiembre se cumplirá un año desde que se creó la Plataforma por la Salud de Baztan. La iniciativa salió adelante «por la preocupacción que se plasmaba en la ciudadanía por la falta de médicos».

Tras un parón durante el verano, la plataforma ha anunciado que «el próximo 17 de septiembre daremos comienzo al calendario de concentraciones, coincidiendo esta primera concentración con el primer aniversario».

Esta primera cita tendrá lugar el 17 de septiembre a partir de las 19.00 horas delante del Centro de Salud de Elizondo.

Además, desde la plataforma indican que a partir del primer miércoles de octubre, se prevé convocar concentraciones todos los primeros miércoles de mes.

En Bortziriak

Mientras, en Bortziriak, la situación este verano ha vuelto a ser difícil, con falta de personal médico en los consultorios. En Bera y en Etxalar los vecinos se concentraron para protestar por la falta de médicos. En el caso de Etxalar, Igantzi y Arantza, desde el 21 de julio.