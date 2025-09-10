La Policía Foral detiene a un varón en Lekaroz por delito contra el patrimonio

Baztan BortziriakLa Policía Foral detiene a un varón en Lekaroz por delito contra el patrimonio
A.D.C.
baztan.
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14
La Policía Foral ha detenido recientemente a un varón por delitos contra el patrimonio tras una intervención en Lekaroz.
En concreto se ha imputado a un vecino de Baztan la comisión de un delito de hurto de diverso material de construcción en una obra de Lekaroz. Tras un operativo llevado a cabo por agentes de seguridad ciudadana de la Comisaría de Elizondo el imputado fue detectado por las cámaras de seguridad instaladas en la obra, debido a la reincidencia de estos hechos en fechas anteriores. Tras visualizar los hechos fue reconocido sin género de dudas por los agentes que llevaban la investigación. El material sustraído (material eléctrico y para la construcción) fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario. Las diligencias se han trasladado al juzgado correspondiente.
