Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadoras de la plantilla de Benito Menni en una protesta anterior.

Baztan-Bortziriak

La plantilla de Benito Menni de Elizondo iniciará dos semanas más de huelga

Este viernes han organizado una caravana de coches por las calles de Elizondo

A. Mariezkurrena

Baztan-Bidasoa.

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39

La plantilla de Benito Menni de Elizondo llevará a cabo 14 nuevas jornadas de huelga entre el 25 de gosto y el 7 de ... septiembre. De esta manera, ya serán 64 los días de huelga realizados por la plantilla. Dentro de las movilizaciones convocadas, este viernes, 29 de agosto, han organizado una caravana de coches por las calles de Elizondo. EL próximo miércoles, 3 de septiembre, tienen previsto realizar una concentración a las 11a00 frente a Derechos Sociales del Gobierno de Navarra en Pamplona y el viernes, 5 de Septiembre, otra nueva concentración a partir de las 19.30 frente al ayuntamiento de Elizondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  9. 9 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La plantilla de Benito Menni de Elizondo iniciará dos semanas más de huelga

La plantilla de Benito Menni de Elizondo iniciará dos semanas más de huelga