Paseo montañero dentro de los actos de hermanamiento con Salles

Este domingo, día 28, tendrá lugar un paseo montañero en Bera dentro de los actos de hermananmiento con la localidad francesa de Salles.
Bera llevó a cabo un hermanamiento con esta localidad y desde entonces se han celebrado diferentes encuentros.
Este fin de semana se recibirá la visita de los vecinos de Salles y el Ayuntamiento de Bera, con la Asociación Jakintza de Ziburu, ha organizado una salida montañera que tendrá una duración aproximada de una hora y media.
«La Asociación Jakintza nos llevará por la ruta denominada 'Betizuen bidean' dándonos información sobre los restos históricos que encontraremos en el camino: dólmenes, canteras, fortines..», explican desde el ayuntamiento. Los comentarios serán principalmente en francés y resúmenes en euskera.
La hora de salida es a las 10.30 horas en la Venta Elzaurdia de Bera, pero se reunirán a las 10.15 horas en el aparcamiento de bomberos. Se reservará un menú en Ibardin, para ello hay que apuntarse en el siguiente número de teléfono: 666 130 045.
«Es una bonita oportunidad para ir conociéndonos con Salles además de conocer nuestro entorno más próximo», explican.
