Paseo montañero dentro de los actos de hermanamiento con Salles

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52

Este domingo, día 28, tendrá lugar un paseo montañero en Bera dentro de los actos de hermananmiento con la localidad francesa de Salles.

Bera llevó a cabo un hermanamiento con esta localidad y desde entonces se han celebrado diferentes encuentros.

Este fin de semana se recibirá la visita de los vecinos de Salles y el Ayuntamiento de Bera, con la Asociación Jakintza de Ziburu, ha organizado una salida montañera que tendrá una duración aproximada de una hora y media.

«La Asociación Jakintza nos llevará por la ruta denominada 'Betizuen bidean' dándonos información sobre los restos históricos que encontraremos en el camino: dólmenes, canteras, fortines..», explican desde el ayuntamiento. Los comentarios serán principalmente en francés y resúmenes en euskera.

La hora de salida es a las 10.30 horas en la Venta Elzaurdia de Bera, pero se reunirán a las 10.15 horas en el aparcamiento de bomberos. Se reservará un menú en Ibardin, para ello hay que apuntarse en el siguiente número de teléfono: 666 130 045.

«Es una bonita oportunidad para ir conociéndonos con Salles además de conocer nuestro entorno más próximo», explican.

