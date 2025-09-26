El monólogo 'Mendia' de Mikele Urroz esta tarde en la casa de cultura de Bera

Baztan BortziriakEl monólogo 'Mendia' de Mikele Urroz esta tarde en la casa de cultura de Bera
A. D. C.
bortziriak.
Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15
'Mendia' es el título del monólogo que ofrecerá Mikele Mendia en la casa de cultura de Bera esta tarde, a partir de las 19.00 horas. Se trata de un espectáculo del programa Sendaberri, de la Red de Teatros de Navarra.
La cita, en euskera, tendrá una duración aproximada de 65' y las entradas, que cuestan 6 euros, se pueden adquirir de forma anticipada en la plataforma Patronbase.
Está organizada por la Red de Teatros de Navarra con la colaboración del ayuntamiento de Bera.
