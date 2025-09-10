Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Baztan Bortziriak

La marcha solidaria por Palestina llegará a la comarca el miércoles

El 16 de septiembre se celebrará la etapa de Eltzaburu a Doneztebe y el 17 seguirá hacia Baztan y el 18, hacia Bera

A.D.C.

baztan-bidasoa.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14

Ayer se celebraron concentraciones en la comarca como apoyo a la iniciativa popular Gernika-Palestina. En concreto, se celebraron en Arantza, Bera, Elizondo, Goizueta, Leitza y Lesaka bajo el lema 'Genocidio stop: romper relaciones con Israel'.

La marcha solidaria por Palestina 'Desde el río hasta el mar' salía ayer desde Tudela, y dividida en once etapas recorrerá el camino hasta Hendaia.

En la comarca

La marcha llegará a Malerreka el miércoles 16 de septiembre, pero antes de la misma se han programado varias citas. El sábado 13, en Donamaria; el domingo a las 16.00 h. ondearán banderas palestinas en Doneztebe. El lunes la cita será en Ituren.

El 16 de septiembre la etapa saldrá a las 9.00 horas desde Eltzaburu. Sobre las 12.00 llegará a Leurtza y sobre las 16.00 h. a Doneztebe/Santesteban (Santa Lucía). A las 16.30 horas se proyectará el cortometraje 'They Do Not Exist'.

El 17 de septiembre, a las 9.30 h., partirá de la Plaza del Mercado y pasando por Bertizarana, se dirigirán hacia Baztan: a las 10.45 horas llegarán a Bertiz, a las 11.00 h. a Oronoz, pasarán por Arraioz y Oharriz y llegarán a las 13.00 h. al Instituto de Lekaroz. A las 13.30h. A las 14.30 se reunirán para comer en la plaza del Mercado y a las 17.30 habrá una KaleARTE musicada en el puente de Txokoto.

En Bera durante dos fines de semana en el salón de actos de la Ikastola Labiaga se podrá ver una exposición y en ese mismo lugar se proyectará 'No Other Land', 'The Salt Of This Sea' y 'Omar'. El 27 de septiembre habrá una conferencia. El 18 de septiembre la etapa será de Doneztebe a Bera. A las 9.30 horas saldrán de la Plaza del Mercado, y por la vía verde llegarán a Bera. Será recibido sobre las 14.30 horas en Bera, en el puente de San Miguel, desde donde se trasladarán a la Plaza Frantxia Halzuet. A las 17.00 se proyectará el documental 'Espidobaita' y a las 19.00 h. se realizará un acto en la plaza Frantxia Halzuet.

El 19 de septiembre irán por la vía verde desde Bera hasta Irun con salida a las 9.00 horas desde la Herriko Etxea de Bera. Y el último día irán de Irun a Hendaia.

