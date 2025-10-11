LEB Intensif invadirá Elizondo con arte contemporáneo, comunidad y territorio

A. D. C. baztan. Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46 Comenta Compartir

El festival LEB Intensif se celebrará en Elizondo del próximo viernes 17 al domingo 19. Serán doce espectáculos de teatro, danza, circo, performance, instalaciones, música experimental y folklore, que invadirán el espacio público y convertirán las calles y plazas de la capital baztanesa en un gran escenario durante tres intensos días. Además, se llevarán a cabo tres actividades de mediación para fomentar la participación activa del público.

Una de las primeras actividades de mediación será la compañía donostiarra Hika Teatro, que efectuará un encuentro con el alumnado de Elizondoko Eskola Publikoa y Baztan Ikastola.

En segundo lugar, la artista gaditana Iosune Onraita guiará un taller participativo con un grupo de voluntarios formado por la ciudadanía baztandarra, entre ellos también, un grupo de residentes del Centro Hospitalario Benito Menni. El resultado se podrá ver el día 17, bajo el título 'Gure etxea/Nuestra casa'.

Por último, el mismo viernes 17, el alumnado del Instituto de Lekaroz recibirá la visita de algunas de las figuras más relevantes de las artes escénicas: Helena Pimenta (presidenta de la Asociación de Directoras y Directores de Escena y Premio Nacional de Teatro en 1993), César Barló (delegado de la Comisión de Dirección de la Academia de las Artes Escénicas), Nieves Rodríguez (dramaturga, miembro de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro), Odei Domingo (Premio Nacional de Magia 2025 y presidente de la Asociación de Empresarios Escénicos de Navarra), Yolanda Campos (compositora y directora del Festival NAK) y Carmen Larraz (coreógrafa y directora del festival 'Danzad, Danzad, Malditos').

El festival de nuevos lenguajes escénicos LEB INTENSIF es una de las cinco líneas de acción del Programa LEB 25, formado por LEB PROD, LEB LAB, LEB EKIN, LEB ZABAL y LEB INTENSIF, organizado por el proyecto Iriartea Pilez.

Su objetivo es acercar la vanguardia escénica al entorno rural, garantizando el derecho universal de acceso a la cultura, impulsando la creación y conectando a artistas y públicos.

En cuanto al programa para el próximo fin de semana, las actividades darán comienzo el viernes, día 17, con Atearen Bestaldean, de Hika Teatroa a las 10.45 horas. en la Plaza del Mercado. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas en la Plaza de los Fueros se podrá ver 'Gure etxea/Nuestra casa', de Iosune Onraita con la participación de vecinos de Baztan. Además, a las 20.00 horas. también en la Plaza de los Fueros, se podrá ver 'Welcome& sorry', de Ganso&Cia.

El sábado, día 18, la actividad comenzará a las 13.30 horas con 'De tú a tú', de Circo Mur. A las 16.00 horas. tendrá lugar 'Dial-a-story', de Proyecto Cultura, en la Plaza de la Coral. Además, Estefanía de Paz Asín ofrecerá 'Olvido Flores', a las 15.30, 16.30, 17.30 y 19.00 horas en la Plaza de la Coral. A las 18.00 horas. llevará 'Cos(i)ficades', de Las Chicas del Barro, en la Plaza de los Fueros y a las 20.00 horas. la actividad se trasladará a la sala de conciertos de la casa de cultura Arizkunenea para ver 'Okologie', del Centro de Música Contemporánea Garaikideak.

El domingo, día 19, el programa de actos comenzará a las 13.30 horas con el concierto de 'Gandeia', en la Plaza de los Fueros. Los actos de la tarde se desarrollarán en el Puente de Txokoto. A las 16.30 horas. se podrá ver 'Heroiaren mina', de Gaizka Chamizo; a las 17.15 horas 'Luz negra', de Dínamo danza y a las 18.15 horas. 'Butaca 78 Eserlekua'.

En caso de lluvia, estos espectáculos previstos en el Puente de Txokoto se representarán en la Plaza del Mercado. El resto, se llevarán a cabo en el frontón.

Programa LEB 25

El Programa LEB 25 está promovido por la Asociación Iriartea Pilez que cuenta con el apoyo del Programa Innova promovido por Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa, y la colaboración de la Asociación de Directoras y Directores de Escena (ADE), la Asociación de Autoras y Autores de Teatro (AAT), la Asociación de Empresas Escénicas de Navarra (ESNA), la Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE). Junto con el Ayuntamiento de Baztan, el Ayuntamiento de Aoiz, Pirineon Sport Xperience y Txokoto Taberna. Además, el Festival LEB Intensif está subvencionado por el departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra.

Proyecto Iriartea Pilez

Iriartea Pilez es un proyecto en desarrollo para la creación de una estructura estable y permanente en plena naturaleza en Elizondo (Baztan, Navarra), un proyecto promovido por Asier Andueza Elía, director y promotor.

El nombre de Iriartea Pilez lo adopta del viejo caserío que se va a reformar completamente para transformarlo en un lugar en el que recibir, alojar y ofrecer espacios de trabajo a artistas y compañías (locales, estatales y/o internacionales) en un entorno inspirador en el que desarrollar residencias, procesos de investigación creativos, encuentros, foros, talleres, acciones...

Iriartea Pilez aspira a ser un agente de acción cultural con las Artes Escénicas como eje central, abierto a fórmulas híbridas, a las Artes Vivas y a nuevos lenguajes artísticos de vanguardia. Es además, un dinamizador cultural que trabaja como nexo entre lo local y lo global generando una comunicación fluida entre los agentes que forman parte del hecho escénico (creación, intérpretes, programación, exhibición, festivales, públicos...) propiciando el trabajo en red, y, en consecuencia, una transversalidad para la generación y divulgación de nuevos conocimientos.Actividades

Las líneas de trabajo son cinco, y se engloban en el acrónimo PILEZ. Engloban la P de Producción y generación de espectáculos de vanguardia escénica y nuevos lenguajes imbricados en el territorio, con destinatarios como artistas, tejido asociativo local y público general.

La I de IN, talleres y encuentros muy concentrados en el tiempo para crear una experiencia intensiva e inmersiva, para artistas y agentes de relevancia bajo el principio de Transferencia del Conocimiento: La L de LABE, residencias creativas a fuego lento: tiempo y espacio para poder cocinar obras asumiendo riesgos innovadores sin prisas; un espacio-laboratorio para la investigación y reflexión: I+D+C para artistas, tejido asociativo local y público general. La E de EKIN, acciones en (y con) el entorno más próximo; un nodo entre lo local y lo global; un programa anual de acciones y dinamización cultural para el público general con especial atención a los tejidos asociativos y el ámbito educativo. Y la Z de ZABAL, recopilación y divulgación de las experiencias, conclusiones y conocimiento generado en todas las líneas anteriores; gestión del conocimiento, creación de redes, acción global e internacional, todo, en material plurilingüe: euskera, castellano, inglés y francés; generación de comunidad expansiva a través de una plataforma digital, para artistas, público especialista y la comunidad educativa.