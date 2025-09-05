Jauregia de Donamaria acoge la V edición de Dorrealdia el próximo viernes

A. D. C. malerreka. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Por quinto año consecutivo la torre Jauregia de Donamaria acoge este mes de septiembre Dorrealdia, un festival de música benéfico organizado por Eugenio Tamayo Arana y el ayuntamiento de la localidad. Ayer, la alcaldesa Natalia Rekarte y el propio Tamayo explicaban que este año el festival benéfico contará con el grupo Cuarteto Karê, que llega desde Argentina y que iniciará su gira por el Estado precisamente en esta pequeña localidad de Malerreka.

Cuarteto Karê

Se trata de un grupo vocal de la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina) que con un sonido original, busca recrear canciones de todos los géneros, principalmente los de la música Folklórica Latinoamericana. La propuesta se funda en cuatro voces y el acompañamiento de una guitarra. Sus integrantes son Diego Petrelli (voz, guitarra, dirección), Julián Cerdán (voz), Gianni Iaze-tta (voz) y Mauricio Cuesta (voz).

Inicia su actividad del 14 de abril del año 2010 trabajando de manera ininterrumpida y con la misma formación desde su origen. Entre sus trabajos editados destaca 'Homenaje a los grupos vocales', que tuvo un buen recibimiento del público, de la comunidad musical y de la prensa, y fue nominado a los Premios Gardel en el rubro 'Mejor Álbum Grupo de Folklore 2020'.

Como explica Tamayo, «Karê son 4 chicos. Es un grupo argentino, pero con raíces aquí. El abuelo de uno de ellos, pelotari, es de Banka, junto a Baigorri y precisamente le van a hacer un homenaje el día 20 allí. Otro componente desciende de Oiartzun». «Es un grupo de polifonía y van a cantar a capella, sin instrumentos. Hacen virguerías con las voces, imitan instrumentos y tienen un repertorio de folk, pop... Puede ser un concierto muy atractivo para todo el mundo, pero especialmente para personas que participen en agrupaciones corales, por ejemplo».

La cita será el próximo viernes, día 12, a las 19.00 h. en la torre Jauregia y la entrada, que se podrá adquirir en el ayuntamiento o directamente en la torre el día del concierto, costará 15 euros.

Mirzo Music Foundation

Como recuerdan Rekarte y Tamayo «el 100 por cien de la recaudación irá destinada a la Fundación Mirzo Music del kurdistan sirio».

Esta Fundación creó la escuela de música de Khanasore, un referente de integración social y cultural en Oriente Medio. Creada por el músico kurdo Gani Mirzo después de la ocupación de Estado Islámico. El proyecto quiere promover la reconstrucción social a través de la música y el arte. Prestan atención a sus mujeres y niñas, que fueron secuestradas y utilizadas como esclavas sexuales. Mirzo Music Foundation se basa, sobre todo en la reconstrucción social a través de la música.