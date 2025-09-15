Homenaje y despedida a Karlos Santiago

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Karlos Santiago Etxeberria recibió un emotivo homenaje a título póstumo y despedida el sábado por la mañana en Agiña. Fallecido el 21 de agosto en los Pirineos a los 67 años, familiares, amigos y vecinos de Lesaka y Bidasoaldea se reunieron en torno al monumento al Aita Donostia en Agiña y lo recordaron con un aurresku, canciones, bertsos, música y danzas. Nacido en Irun, miembro de la asociación Irungo Mendizaleak, unido a Kontxi Erro, formó parte la vida educativa, social, cultural y política de Lesaka.