Las diez noticias clave de la jornada
Gigantes en la plaza de Sunbilla, en fiestas. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Fiestas de Sunbilla con txupinazo este domingo al mediodía

Mañana sábado también se celebrarán algunos actos como el Ramón Latasa Saria o el descenso de goitibeheras

A.D.C.

malerreka.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28

Aunque el domingo comienzan oficialmente las fiestas de Sunbilla con el disparo del txupinazo a las 12.00 horas desde la Herriko Etxea, mañana sábado no faltarán algunas actividades previas. En concreto, a las 11.00 horas se celebrará la XII edición de la Bajada de goitibeheras. Y por la tarde, a partir de las 18.30 horas tendrá lugar el XXII. Premio Ramón Latasa de aizkora. De 20.30 a 22.30 Charanga Matraka electro y a partir de las 23.00 horas, Festival AntroRock con Akabo, Bad Sound System y Gabezin.

Txupinazo, el domingo

El domingo al mediodía se lanzará el txupinazo desde la Herriko Etxea, amenizado por gigantes, cabezudos, gaiteros de Elizondo y la txaranga Elutxa. A partir de las 17.30 horas se jugarán partidos entre pelotaris profesionales. A las 19.30, comenzará el pasacalles a cargo de la escuela de trikitixa y pandero Irulegi. A las 21.30, se podrá cenar a base de zopas en la sociedad Ulibeltzak, animadas por la txaranga Elutxa. Por la noche. baile con el grupo Bizphiru Pelau.

El lunes a las 11.00 horas se celebará la Misa Mayor. A su término, actuación de los dantzaris de Sunbilla y posterior lunch. Ya por la tarde, a las 18.00 horas se bailarán Muxikoak en la plaza, habrá partidos de pelota juvenil femenina y finales del campeonato de frontenis. A las 21.00, habrá toro de fuego y de 20.00 a 22.00, concierto con Chuchin Ibáñez.

El martes por la mañana saldrán los gigantes y tendrá lugar la comida organizada por la AMPA. Por la tarde, ponis, betizuak en el prado frente a la Asociación Ulibeltzak, toro de fuego en Harbizti y verbena con Beñat.

El miércoles el tren chuchu por el pueblo, lanzamiento de boina y zapatillas, comida de cuadrillas y fiesta del agua. A partir de las 20.30, verbena con Dj J & J.

El jueves, último día de fiestas con mus, Juegos infantiles, fiesta de la espuma, cena popular y música con Luciano.

