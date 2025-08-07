Fiestas de Sunbilla con txupinazo este domingo al mediodía

A.D.C. malerreka. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28 Comenta Compartir

Aunque el domingo comienzan oficialmente las fiestas de Sunbilla con el disparo del txupinazo a las 12.00 horas desde la Herriko Etxea, mañana sábado no faltarán algunas actividades previas. En concreto, a las 11.00 horas se celebrará la XII edición de la Bajada de goitibeheras. Y por la tarde, a partir de las 18.30 horas tendrá lugar el XXII. Premio Ramón Latasa de aizkora. De 20.30 a 22.30 Charanga Matraka electro y a partir de las 23.00 horas, Festival AntroRock con Akabo, Bad Sound System y Gabezin.

Txupinazo, el domingo

El domingo al mediodía se lanzará el txupinazo desde la Herriko Etxea, amenizado por gigantes, cabezudos, gaiteros de Elizondo y la txaranga Elutxa. A partir de las 17.30 horas se jugarán partidos entre pelotaris profesionales. A las 19.30, comenzará el pasacalles a cargo de la escuela de trikitixa y pandero Irulegi. A las 21.30, se podrá cenar a base de zopas en la sociedad Ulibeltzak, animadas por la txaranga Elutxa. Por la noche. baile con el grupo Bizphiru Pelau.

El lunes a las 11.00 horas se celebará la Misa Mayor. A su término, actuación de los dantzaris de Sunbilla y posterior lunch. Ya por la tarde, a las 18.00 horas se bailarán Muxikoak en la plaza, habrá partidos de pelota juvenil femenina y finales del campeonato de frontenis. A las 21.00, habrá toro de fuego y de 20.00 a 22.00, concierto con Chuchin Ibáñez.

El martes por la mañana saldrán los gigantes y tendrá lugar la comida organizada por la AMPA. Por la tarde, ponis, betizuak en el prado frente a la Asociación Ulibeltzak, toro de fuego en Harbizti y verbena con Beñat.

El miércoles el tren chuchu por el pueblo, lanzamiento de boina y zapatillas, comida de cuadrillas y fiesta del agua. A partir de las 20.30, verbena con Dj J & J.

El jueves, último día de fiestas con mus, Juegos infantiles, fiesta de la espuma, cena popular y música con Luciano.