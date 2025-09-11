Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Baztan Bortziriak

Fiestas en Elbete, Urritzokieta de Etxalar y a partir de mañana, en Illekueta

A. D. C.

bazta-bortziriak.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42

Continúan las fiestas y este fin de semana cogen el testigo Elbete en Baztan, Urritzokieta en Etxalar y a partir de mañana, Illekueta de Bera.

En Elbete las fiestas comienzaban ayer y no faltaron ni los bailes y las baztanzopak. Hoy los vecinos celebran una paellada popular y avisan de que para la comida habrá que acudir disfrazado con el tema elegido del verano. La tarde continuará con juegos, pasacalles y bailes populares a partir de las 20.00 horas. A las 22.00, concierto de Los Txingones de La Rencle y a partir de las 00.00 DJ Jatxi 's. El sábado será el día del Zikirojate, a las 18.00 horas, concierto del grupo Braulio en la Zapatillera, a las 23.00,. Trikidantz y DJ.

Hoy comienzan las fiestas en Urritzokieta, el barrio de Etxalar. Mañana se celebrará el denominado Asau, la comida popular y por la tarde habrá herri kirolak. La jornada finalizará con la música de Baratxuri Beltzak y DJ.

En Illekueta las fiestas comienzan mañana al mediodía. Tras el txupinazo saldrán los Gigantes y habrá festival de herri kirolak. Los vecinos se reunirán en la calle para comer y por la tarde habrá juegos infantiles. mus, Bera Kantari, toro de fuego y bailables a partir de las 21.00 horas con DJ Perry. El domingo habrá festival de dantzas de Gure Txokoa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fiestas en Elbete, Urritzokieta de Etxalar y a partir de mañana, en Illekueta