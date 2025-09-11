Fiestas en Elbete, Urritzokieta de Etxalar y a partir de mañana, en Illekueta

Baztan BortziriakFiestas en Elbete, Urritzokieta de Etxalar y a partir de mañana, en Illekueta
A. D. C.
bazta-bortziriak.
Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42
Continúan las fiestas y este fin de semana cogen el testigo Elbete en Baztan, Urritzokieta en Etxalar y a partir de mañana, Illekueta de Bera.
En Elbete las fiestas comienzaban ayer y no faltaron ni los bailes y las baztanzopak. Hoy los vecinos celebran una paellada popular y avisan de que para la comida habrá que acudir disfrazado con el tema elegido del verano. La tarde continuará con juegos, pasacalles y bailes populares a partir de las 20.00 horas. A las 22.00, concierto de Los Txingones de La Rencle y a partir de las 00.00 DJ Jatxi 's. El sábado será el día del Zikirojate, a las 18.00 horas, concierto del grupo Braulio en la Zapatillera, a las 23.00,. Trikidantz y DJ.
Hoy comienzan las fiestas en Urritzokieta, el barrio de Etxalar. Mañana se celebrará el denominado Asau, la comida popular y por la tarde habrá herri kirolak. La jornada finalizará con la música de Baratxuri Beltzak y DJ.
En Illekueta las fiestas comienzan mañana al mediodía. Tras el txupinazo saldrán los Gigantes y habrá festival de herri kirolak. Los vecinos se reunirán en la calle para comer y por la tarde habrá juegos infantiles. mus, Bera Kantari, toro de fuego y bailables a partir de las 21.00 horas con DJ Perry. El domingo habrá festival de dantzas de Gure Txokoa.
