Euskarabidea, 34 entidades locales y agentes sociales renuevan la campaña 'Euskera ahora'

A. MARIEZKURRENA BAztan-Bidasoa. Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través de Euskarabidea - Instituto Navarro del Euskera, ha organizado la campaña anual 'Euskera ahora' para impulsar el aprendizaje del euskera entre las personas adultas. En la actualidad más de 5.500 personas adultas participan en esta formación. Este curso, especialmente en el nivel A1, se han dado grandes pasos hacia la gratuidad de la enseñanza además de impulsar herramientas digitales como la plataforma publica 'Ingura', tal y como se ha comentado en la rueda de prensa que se ha celebrado este viernes para presentar la campaña.

La campaña se ha realizado en colaboración con 34 entidades locales y agentes del ámbito de la enseñanza del euskera a personas adultas: el euskaltegi público Zubiarte, las escuelas oficiales de idiomas y los euskaltegis de AEK, IKA y bai&by. Dando continuidad al lema del año pasado, 'Euskera ahora', se pretende destacar las experiencias y oportunidades que ofrece aprender euskera.

En la presentación de la campaña han participado la vicepresidenta y consejera del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; el director gerente de Euskarabidea, Javier Arakama; el presidente de la Mancomunidad de Sakana, Aitor Larraza, en representación de las entidades locales; y la representante de AEK, Beatriz Buldain. En la presentación también han estado presentes representantes de las entidades colaboradoras de la campaña: Ainhoa Madariaga, en representación del euskaltegi público Zubiarte; Joxerra Olano, Iker Mundiñano y Aitziber Garralda, en representación del organismo de enseñanza de euskera IKA; Xabier Garcia Castell, en representación del organismo AEK; y Carol Saez de Albeniz y Santi Leoné, en representación de las escuelas oficiales de idiomas.

La campaña de promoción se desarrollará durante todo el mes de septiembre. Para ello, se publicarán anuncios en redes sociales, marquesinas, en el campus de la UPNA en Arrosadia, periódicos y revistas locales, y se distribuirá hojas informativas. La información de la campaña está disponible, además de en euskera y castellano, también en inglés, francés, árabe y búlgaro, con el objetivo de atraer también a la ciudadanía de origen extranjero. Se difundirán vídeos para fomentar la matriculación en los euskaltegis. Esta campaña ha supuesto una inversión aproximada de 45.000 euros.

Nuevas vías para aprender

Las principales novedades de este año son dos. En primer lugar, la consejera ha dado a conocer la plataforma digital 'Ingura'. La plataforma 'Ingura' se ha desarrollado gracias al proyecto Eusguneak, en el que participan el Gobierno Vasco, mediante la Viceconsejería de Política Lingüística y HABE; la Oficina Pública de la Lengua Vasca de Iparralde; y el Gobierno de Navarra, mediante Euskarabidea. Con esta herramienta, se pretende poner a disposición de toda la ciudadanía la opción de aprender euskera online. Actualmente, existe la posibilidad de cursar el nivel A1. Además, con la matriculación en los euskaltegis, se podrá realizar el curso tutorizado. La web Ingura se ha desarrollado gracias al proyecto Eusguneak, que ha sido cofinanciado en un 65% por la Unión Europea a través de la convocatoria Afomef-Poctefa del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2021-2027). Poctefa es un programa europeo de cooperación transfronteriza creado para promover el desarrollo sostenible del territorio fronterizo de España, Francia y Andorra.

En palabras del director gerente de Euskarabidea, Jabi Arakama, fueron cerca de 5.500 las personas que en optaron por aprender euskera en los euskaltegis y centros de Navarra el curso 2024-2025, continuando con la línea ascendente de los últimos años. El objetivo del Gobierno de Navarra, según ha subrayado, es que el número de personas que se animan a aprender euskera siga en aumento, por lo que seguirán tomando medidas para atraer al euskera tanto a la población local como a aquellas personas recién llegadas a la Comunidad Foral.

Ayudas para el nuevo curso

Con esta nueva campaña, se han presentado los avances realizados hacia la gratuidad. En este sentido, se ha dado prioridad al alumnado que comienza a aprender euskera, es decir, a los que cursen el nivel A1 en centros públicos y euskaltegis homologados. Para las personas que se matriculen en este nivel inicial, Euskarabidea concederá ayudas para sufragar la mayor parte del coste de la matrícula, si no el total (100 %). En el resto de niveles, se podrán recibir subvenciones de hasta 475 euros para cursos presenciales, que serán compatibles con las ayudas que otorguen las entidades locales.

Este año, Euskarabidea ha destinado 560.000 euros en ayudas individuales, 210.000 euros más que el año pasado, lo que supone un 60% más. Y esa ha sido precisamente la tendencia de los últimos años: aumentar las ayudas y recursos para que adultos aprendan euskera. Además, el personal de la administración pública también podrá acceder a estas ayudas generales, y no sólo a las específicas que tenían hasta ahora. Por otro lado, se apoyarán las diferentes modalidades de cursos de euskera, como los cursos de corta duración, los barnetegis para familias y las nuevas ofertas que actualmente se ofrecen desde los euskaltegis. El abono de la ayuda se realizará en dos plazos, en diciembre y al final del curso escolar.

Teniendo en cuenta el inicio y el final de los cursos, las ayudas se han dividido en dos modalidades. La primera, la modalidad A, aborda cursos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 y finalizados el 30 de septiembre de 2025. La segunda, la modalidad B, se centra en cursos iniciados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025 y finalizados el 30 de junio de 2026.

El plazo de presentación de solicitudes en la modalidad B estará abierto desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre.