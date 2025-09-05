Etxalar celebra hoy su tradicional subasta de palomeras

A. D. C. bortziriak. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Como es tradición el Ayuntamiento de Etxalar celebra hoy su subasta de los puestos de caza de paloma, las palomeras. La cita será al mediodía. La subasta para el aprovechamiento de los 21 puestos del monte Iarmendi comenzará hoy a las 12.00 horas en el salón de actos del ayuntamiento. El precio inicial total asciende a 40.103 euros.

Hay veintiun puestos de caza en la cima del monte Iarmendi, en Etxalar. El precio de salida de esos 21 puestos asciende a 40.103 euros. Como es habitual, los puestos octavo y undécimo son los más caros en un principio, con 3.953 euros cada uno como precio de salida.

Por el contrario, los más baratos en principio, son los puestos 16, 17 y 18, con un precio de salida de 433 euros cada uno. Cada uno de los tantos que se concedan será de 10 euros. Hecha la adjudicación provisional, la persona rematante pagará el 30% del precio base de licitación, en concepto de fianza.

Sexteo

Una vez celebrada esta primera subasta, que tiene carácter provisional, se abrirá el preiodo del sexteo, mediante el cual se podrán mejorar en una sexta parte las adjudicaciones provisionales efectuadas en la primera subasta.

El plazo del sexteo será del 7 al 12 de septiembre, hasta las 12.00 horas. Finalizao el plazo del sexteo se celebrará la segunda subasta el martes siguiente, a las 19.00 horas. Saldrán a subasta los puestos que hayan quedado desiertos en la primera subasta y los que hayan sido mejorados en el periodo de sexteo.

En cuanto al procedimiento se subasta, se darán tres voces para poder pujar y el tanto de puja será de 10 euros. Las adjudicaciones de la subasta del sexteo tendrán carácter definitivo.

El pliego de condiciones está a disposición de los interesados tanto en las oficinas municipales como en la página web municipal (www.etxalar.eus).