El equipo masculino de balonmano del Erreka se juega su primer título

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29
A falta de varias semanas para que comience la liga de balonmano, el equipo senior masculino del C.D. Erreka de Doneztebe se juega el primer título de la temporada a partido único y además, en casa.
En 2019 consiguieron hacerse con la Supercopa, y hoy por la tarde tienen una nueva oportunidad de conseguirla.
Se enfrentan el Ardoi de Zizur como campeón de Copa y el Erreka como campeones de Liga. Todo, a un único partido que se disputará a partir de las 19.00 horas. ,
La cita se desarrollará en el polideportivo de Doneztebe y en juego estará la Supercopa. Seguro que la afición errekazale no falta a la cita para animar a su equipo.
