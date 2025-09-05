Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El equipo masculino de balonmano del Erreka se juega su primer título

A. D. C.

malerreka.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

A falta de varias semanas para que comience la liga de balonmano, el equipo senior masculino del C.D. Erreka de Doneztebe se juega el primer título de la temporada a partido único y además, en casa.

En 2019 consiguieron hacerse con la Supercopa, y hoy por la tarde tienen una nueva oportunidad de conseguirla.

Se enfrentan el Ardoi de Zizur como campeón de Copa y el Erreka como campeones de Liga. Todo, a un único partido que se disputará a partir de las 19.00 horas. ,

La cita se desarrollará en el polideportivo de Doneztebe y en juego estará la Supercopa. Seguro que la afición errekazale no falta a la cita para animar a su equipo.

