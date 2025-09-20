Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A.D.C.

Baztan Bortziriak

Doneztebe, de refiestas

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31

Doneztebe celebraba ayer el segundo y último día de sus refiestas organizadas por Burrunba. Por la mañana los protagonistas fueron los gigantes, que completaban su recorrido seguidos por numerosas familias. Al mediodía se celebró la actuación de un centenar de dan-tzaris en la plaza de la iglesia. Duespués tenía lugar un zikiro jate y Elektrokela electrotxaranga recorrió el pueblo. Los más pequeños pudieron disfrutar con los juegos infantiles en Intzakardi. Al atardecer la música fue la protagonista con los mariachis Roberto Urrutia, Alai, y DJ Endara.

Espacios grises

