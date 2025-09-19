Baztan BortziriakDoneztebe celebra desde ayer sus refiestas organizadas por Gazte Burrunba
A.D.C.
malerreka.
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16
Doneztebe celebra desde ayer sus refiestas organizadas por Gazte Burrunba.
Las refiestas comenzaban con un campeonato de mus, seguido del txupinazo en Santa Lucía animado por la txaranga Tuku-Tuku, el toro de fuego en el frontón Bear Zana y la música con Bide Batez y DJ Aimar.
Hoy el programa comienza con la salida de los gigantes a las 11.00 horas desde Pepas. A las 12.30 h. actuarán los dantzaris txikis en el atrio de la iglesia. A partir de las 14.00 horas se celebrará el zikiro jate y después, Elektrokela electrotxaranga recorrerá el pueblo. Mientras, habrá juegos infantiles en Intzakardi.
A partir de las 20.00 horas la música será la protagonista con los mariachis Roberto Urrutia en Santa Lucía. A las 23.30 horas verbena Alai, y a continuación, DJ Endara.
