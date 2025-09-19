A.D.C. malerreka. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Doneztebe celebra desde ayer sus refiestas organizadas por Gazte Burrunba.

Las refiestas comenzaban con un campeonato de mus, seguido del txupinazo en Santa Lucía animado por la txaranga Tuku-Tuku, el toro de fuego en el frontón Bear Zana y la música con Bide Batez y DJ Aimar.

Hoy el programa comienza con la salida de los gigantes a las 11.00 horas desde Pepas. A las 12.30 h. actuarán los dantzaris txikis en el atrio de la iglesia. A partir de las 14.00 horas se celebrará el zikiro jate y después, Elektrokela electrotxaranga recorrerá el pueblo. Mientras, habrá juegos infantiles en Intzakardi.

A partir de las 20.00 horas la música será la protagonista con los mariachis Roberto Urrutia en Santa Lucía. A las 23.30 horas verbena Alai, y a continuación, DJ Endara.