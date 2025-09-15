Detenido en Doneztebe un varón de 54 años tras molestar a varios menores

A. D. C. malerreka. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14

Un hombre de 54 años vecino de La Rioja era detenido por la Policía Foral este fin de semana en Doneztebe, donde fue el protagonista de varios incidentes.

Molestó a varios menores hasta que un familiar de uno de ellos terminó enfrentándose a él, propinándole un puñetazo.

Finalmente se practicaban dos detenciones, este segundo varón de 34 años, que salía en defensa de familiares menores de edad, por propinar un puñetazo y causar lesiones en el rostro -con afección a piezas dentales- al otro varón de 54 años.

Este último varón también era detenido por los agentes de la Policía Foral que fueron alertados.