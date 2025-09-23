Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Numerosa rueda de prensa ayer por la tarde en Elizondo. A.D.C.

«La desobediencia civil no es delito» claman los condenados por Aroztegia

Arropados por cerca de 300 vecinos advierten que la sentencia no es aún firme y que todas las partes van a poder recurrir

A.D.C.

baztan.

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Tras la sentencia de la pasada semana contra la que cabe recurso, por la que la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona ha condenado a penas de multa de entre 5.850 y 9.450 euros a los siete acusados de un delito continuado de coacciones por actos de protesta cometidos en abril de 2021 contra las obras del proyecto Aroztegia en Baztan, los acusados clamaban ayer por la tarde, en una multitudinaria rueda de prensa, en Elizondo, que «la desobediencia civil no es delito» y afirmaban que es una sentencia «con muchas luces y sombras».

Por un lado, la sentencia rechaza la acusación más grave, la de banda criminal. «En este sentido, de momento, hemos conseguido la absolución». Tienen claro que esta sentencia «no se habría conseguido sin la movilización. La lucha y la protesta valen la pena».

Por otra parte, «la sentencia deja al margen la sanción económica de por vida que Palacio de Arozteguia S.L. pretendía imponer sobre nosotros». Insisten en que «el proyecto de Aroztegia no está parado, nosotros no hemos hecho otra cosa que parar la obra en un momento puntual, y esta sentencia lo confirma». Están convencidos de que «hemos cerredo el camino para conseguir los 43 millones de euros».

Creen que «la única sentencia justa es la absolución. Condenar por delitos de coacción por defender la tierra de todos. No es procedente ni admisible condenar al pago de una indemnización de euros y una multa de 62.000 euros. No es justo que quienes imponen macroproyectos especuladores, tiren árboles centenarios, los que destruyen arroyos y arroyos, lo hayan hecho sin consecuencias. Y nosotros, por haber defencido la tierra de todos, recibimos castigos».

Quieren dejar claro que «la desobediencia civil no es un delito». Advierten que la sentencia no es aún firme. «Todas las partes vamos a poder recurrir y, por tanto, nuestra valoración se refiere a esta sentencia de primera instancia».

Creen que es necesario entender esta sentencia en el contexto de la lucha de todo un pueblo. «Lo conseguido no es casualidad: ha sido gracias al trabajo del movimiento popular, a la solidaridad».

Las movilizaciones van a continuar. «Convocamos de nuevo a toda la ciudadanía a participar en la campaña solidaria que iniciaremos en las próximas semanas, aportando cada uno lo que pueda. Responderemos colectivamente a la represión económica como hemos hecho hasta ahora». Recuerdan que el PSIS de Aroztegia «todavía está en marcha y desde aquí pedimos a los responsables que lo abandonen definitivamente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  6. 6

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  7. 7 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  8. 8 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  9. 9

    La Ertzaintza detiene al autor material del apuñalamiento mortal de Bilbao y a dos cómplices
  10. 10 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La desobediencia civil no es delito» claman los condenados por Aroztegia

«La desobediencia civil no es delito» claman los condenados por Aroztegia