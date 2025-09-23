«La desobediencia civil no es delito» claman los condenados por Aroztegia Arropados por cerca de 300 vecinos advierten que la sentencia no es aún firme y que todas las partes van a poder recurrir

A.D.C. baztan. Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Tras la sentencia de la pasada semana contra la que cabe recurso, por la que la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona ha condenado a penas de multa de entre 5.850 y 9.450 euros a los siete acusados de un delito continuado de coacciones por actos de protesta cometidos en abril de 2021 contra las obras del proyecto Aroztegia en Baztan, los acusados clamaban ayer por la tarde, en una multitudinaria rueda de prensa, en Elizondo, que «la desobediencia civil no es delito» y afirmaban que es una sentencia «con muchas luces y sombras».

Por un lado, la sentencia rechaza la acusación más grave, la de banda criminal. «En este sentido, de momento, hemos conseguido la absolución». Tienen claro que esta sentencia «no se habría conseguido sin la movilización. La lucha y la protesta valen la pena».

Por otra parte, «la sentencia deja al margen la sanción económica de por vida que Palacio de Arozteguia S.L. pretendía imponer sobre nosotros». Insisten en que «el proyecto de Aroztegia no está parado, nosotros no hemos hecho otra cosa que parar la obra en un momento puntual, y esta sentencia lo confirma». Están convencidos de que «hemos cerredo el camino para conseguir los 43 millones de euros».

Creen que «la única sentencia justa es la absolución. Condenar por delitos de coacción por defender la tierra de todos. No es procedente ni admisible condenar al pago de una indemnización de euros y una multa de 62.000 euros. No es justo que quienes imponen macroproyectos especuladores, tiren árboles centenarios, los que destruyen arroyos y arroyos, lo hayan hecho sin consecuencias. Y nosotros, por haber defencido la tierra de todos, recibimos castigos».

Quieren dejar claro que «la desobediencia civil no es un delito». Advierten que la sentencia no es aún firme. «Todas las partes vamos a poder recurrir y, por tanto, nuestra valoración se refiere a esta sentencia de primera instancia».

Creen que es necesario entender esta sentencia en el contexto de la lucha de todo un pueblo. «Lo conseguido no es casualidad: ha sido gracias al trabajo del movimiento popular, a la solidaridad».

Las movilizaciones van a continuar. «Convocamos de nuevo a toda la ciudadanía a participar en la campaña solidaria que iniciaremos en las próximas semanas, aportando cada uno lo que pueda. Responderemos colectivamente a la represión económica como hemos hecho hasta ahora». Recuerdan que el PSIS de Aroztegia «todavía está en marcha y desde aquí pedimos a los responsables que lo abandonen definitivamente».