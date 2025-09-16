Denuncian quema de pancartas, roturas de aseos y otras «agresiones», en fiestas de Bera

A. D. C. bortziriak. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Agentes y particulares de Bera han condenado en una rueda de prensa celebrada ayer en la plaza de Bera las agresiones que se cometieron el pasado mes de agosto en el transcurso de las fiestas de Bera.

Denunciaban entre otras agresiones, la «quema de pancartas, rotura de aseos, vaciado de extintores, lanzamiento de aseos y contenedores al río y quema en varias ocasiones de la jaima que se instala para atender a los denunciantes de agresiones machistas, racistas y homófobas».

En torno a la mesa se reunían representantes de la asociación Espidobaita, el grupo de jóvenes Barraskilo y el grupo feminista de Goldatz Bera, así como representantes municipales, la técnica de igualdad de Bortziriak, representantes de Labiaga Ikastola y de bares de Bera.

«Todas estas agresiones no son casuales. Estos comportamientos los genera el modelo de masculinidad que está en la base de la sociedad», señalan. «No cederemos ante vuestra violencia y nos tendréis delante. No cejaremos hasta que abandonéis vuestras actitudes violentas y hasta deconstruir vuestro modelo de masculinidad». Se fijan también en quienes, sin mostrar violencia, son cómplices de los agresores de una manera u otra. «Justificar estas actitudes violentas y proteger a estas personas te hace cómplice. Proteger a los agresores te hace agresor. Por tanto, asume la responsabilidad que te corresponde», piden.