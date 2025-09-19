Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

Curso de verano ayer y hoy en la Casa de Cultura Harriondoa de Lesaka

'El factor tiempo en el desarrollo del lenguaje y sus trastornos' es el título del curso organizado por ELEBILAB (UPV/EHU)

A.D.C.

bortziriak.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16

Dirigo por Belen Compains Beaumont (Osasunbidea) y por Maria José Ezeizabarrena Segurola, ELEBILAB (UPV/EHU), ayer y hoy se está desarrollando en Harriondoa de Lesaka el curso de verano 'El factor tiempo en el desarrollo del lenguaje y sus trastornos'.

El curso se inauguraba con una conferencia magistral y le seguián las presentaciones relativas al periodo de 0 a 6 años, además de una mesa redonda.

Hoy abarcará la franja de 6 a 16 años, que se desarrollará en cinco ponencias que abordarán distintos aspectos del tema y finalizará con dos pequeñas presentaciones de dos trabajos que se han puesto en marcha a partir del último curso celebrado en 2024. Hoy las ponencias serán 'Perfiles cognitivos en niños con trastornos del lenguaje', ' Revisando el movimiento autónomo: colección y análisis de los datos lingüístico de niños y niñas bilingües', 'Como trabajar con niños mayores de 8 años con trastornos del lenguaje', 'Litmus-SR en euskera y en castellano: un instrumento para la identificación de los niños bilingües con trastornos del desarrollo del lenguaje', 'Evaluación de la incidencia de trastornos del desarrollo del lenguaje' y 'El impacto del TDL en jóvenes y familias de la Asociación TEL Euskadi'. El curso finalizará con las conclusiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Curso de verano ayer y hoy en la Casa de Cultura Harriondoa de Lesaka