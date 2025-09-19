Curso de verano ayer y hoy en la Casa de Cultura Harriondoa de Lesaka

A.D.C. bortziriak. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Dirigo por Belen Compains Beaumont (Osasunbidea) y por Maria José Ezeizabarrena Segurola, ELEBILAB (UPV/EHU), ayer y hoy se está desarrollando en Harriondoa de Lesaka el curso de verano 'El factor tiempo en el desarrollo del lenguaje y sus trastornos'.

El curso se inauguraba con una conferencia magistral y le seguián las presentaciones relativas al periodo de 0 a 6 años, además de una mesa redonda.

Hoy abarcará la franja de 6 a 16 años, que se desarrollará en cinco ponencias que abordarán distintos aspectos del tema y finalizará con dos pequeñas presentaciones de dos trabajos que se han puesto en marcha a partir del último curso celebrado en 2024. Hoy las ponencias serán 'Perfiles cognitivos en niños con trastornos del lenguaje', ' Revisando el movimiento autónomo: colección y análisis de los datos lingüístico de niños y niñas bilingües', 'Como trabajar con niños mayores de 8 años con trastornos del lenguaje', 'Litmus-SR en euskera y en castellano: un instrumento para la identificación de los niños bilingües con trastornos del desarrollo del lenguaje', 'Evaluación de la incidencia de trastornos del desarrollo del lenguaje' y 'El impacto del TDL en jóvenes y familias de la Asociación TEL Euskadi'. El curso finalizará con las conclusiones.